Assassin's Creed Origins - Egipski Wiedźmin

Hej, w tym artykule znajdziesz recenzję gry Assassin's Creed Origins. :)

'sjest grą wydaną przez studioMontreal. Gra ujrzała światło dzienne 27 października 2017 roku na platformach takich jak Xbox One, Microsoft Windows i4. Jest to 10 część serii's. Grę można zakupić naw cenie 250 złotych (do 7 lipca 2022 niecałe 50 zł). Większość opinii na jej temat jest bardzo pozytywna.FABUŁAWcielamy się w ostatniegoo imieniu, który stanowi pewną formęmającą za zadanie chronić mieszkańców starożytnego Egiptu. Jest on tym który zapoczątkował powstanie bractwa assasynów. Akcja dzieje się kilkadziesiąt lat przed naszą erą. Protagonista popychany żądzą zemsty morduje coraz to bogatszych mających większe wypływy wrogów.MECHANIKA WALKIW grze jest wiele rodzajów broni, jedne są szybkie, ale zadają mniej obrażeń, a inne natomiast są wolne, ale potężne, wybór zależy wyłącznie od naszych preferencji. Każdy przedmiot posiada własny poziom, który można zwiększyć u kowala w zamian za drobną opłatę, oczywiście, jeśli posiadamy odpowiedni poziom postaci. Czasami na broń nałożony jest status taki jak krwawienie czy podpalenie i wiele innych.W arsenale mamy łuk, broń białą i akcesorium możliwe do zdobycia w drzewku umiejętności. Walka o wiele różni się od poprzednich gier tej kultowej serii, jest o wiele bardziej realistyczna i czuć od niej powiew świeżości. Styl walki możemy wzbogacać, rozwijając nasze drzewko umiejętności, możemy w ten sposób odblokować rzeczy takie jak strzałki usypiające czy podpalające bomby, ale też i ruchy pozwalające nam na przełamanie tarczy przeciwnika i całkowite zdominowanie go.Możemy wykonać lekki atak lub ciężki, odpychający wrogów. Dostępny również jest łuk pozwalający na zabicie przeciwnika z ukrycia lub konno. Co do defensywy posiadamy tarczę, którą możemy łatwo skontrować atak wroga.MAPAMapa nie jest ogromna, ale wydaje się realistycznych rozmiarów, wszystko wydaje się rozmieszczone tak, że nigdzie nie jest blisko czy za daleko. Dostępnych jest wiele lokalizacji, w których możemy znaleźć potężniejsze bronie czy surowce potrzebne do wytworzenia silniejszego ekwipunku. Do zwiedzenia dostępne są ogromne piramidy zawierające grobowce, na których końcu czeka nas odpowiednia nagroda czy nawet sam sfinks.Odkrywanie nowych lokalizacji oznaczonych znakiem zapytania na mapie daje nam punkty doświadczenia, co tylko zachęca nas do zwiedzania tych pięknych miejsc.ZADANIANa samym początku gry każdyjest dla nas specjalny i wydaje się inny jednak, z czasem misje poboczne przestają nas zaskakiwać, a opierają się na tym samym schemacie typu eskorta kogoś czy wyczyszczeniu obozu bandytów.Misje główne są za to o wiele lepiej zrobione, a grać możemy aż trzema postaciami. Czasami przenosi nas na wodę, gdzie musimy stoczyć naprawdę ekscytujące pojedynki ze statkami króla Ptolemeusza.GRAFIKA I DŹWIĘKTutaj nie mam nic do zarzucenia, naprawdę wiedzieli, co robili, tworząc modele postaci czy zwierząt a widoki przyprawiają o gęsią skórkę, aż by się chciało tam być. Jedyna problematyczna sytuacja, z jaką miałem do czynienia to było rozjechanie się dźwięku podczas, chociaż mogła to nie być wina twórców.PODSUMOWANIEJak do tej pory jest to moim zdaniem jedna z lepszych części, a sama rozgrywka jest bardzo przyjemna i emocjonująca. Całą grę oceniam na 9/10 i zdecydowanie polecam zakup zwłaszcza przy obecnej obniżce ceny naWYMAGANIA MINIMALNE:System operacyjny: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bitProcesor: Intel Core@ 2.5 GHz orFX-6350 @ 3.9 GHz orPamięć: 6 GB RAMKarta graficzna:GeForce660 or270 (2048 MBModel 5.0 orDirectX: Wersja 11Miejsce na dysku: 42 GB dostępnej przestrzeni