Assassin's Creed Origins - Assassyni w starożytnym Egipcie

Akcja gry odbywa się w starożytnym Egipcie w 49 roku przed naszą erą. Głównym bohaterem jest Medżaj z Siwy, którego rodzice nazwali Bayek. Podczas treningu w górach wraz z synem zostali napadnięci przez podwładnych zakonu węża. Zostali oni uwięzieni na cały rok, ale naszemu Medżajowi udało się uciec lecz jego syn nie miał tyle szczęścia i Bayekowi nie udało mu się go ocali. Po wyrwaniu się z niewoli przysiągł zemstę na całym zakonie. Podczas poszukiwań odszukał matkę swego syna, a także kobietę, którą kochał Aye. Niestety to właśnie do Bayek należało opowiedzenie całej historii o porwaniu i o śmierci chłopca. Aya wściekła na zakon podarowała Bayekowi ukryte ostrze

Po wspólnej nocy dwojga nasz Medżaj rusza uśmiercić swój pierwszy cel, który znajduje się w strzeżonej sałnie, ale jak na assassin's creeda przystało istnieją dwa warianty albo robimy to agresywnie, lub wspinaczka nad strażnikami dojście do celu znalezienie luki i eliminacja. Niestety pierwsze zabójstwo ukrytym ostrzem nie kończy się bez utraty od strony Bayeka, ponieważ traci on serdeczny palec z prawej ręki, ale ból nie był zbyt mocny gdyż stłumiła go radość z powodu pierwszego zabójstwa człowieka odpowiadającego za śmierć jego syna. W ciągu dalszej drogi nasz bohater pomaga także historycznej osobie chodzi mi tu o Kleopatrę, której miał za zadanie pomóc uwieść Juliusza Cezara aby zdobyć dostęp do jego armii.





Po wytępieniu wszystkich członków zakonu Bayek postanawia stworzyć pierwszą grupę Assassynów choć strasznie się wahał na szczęście Aya pomogła mu podjąć ostatnią decyzje, ponieważ potem wyjechała do Rzymu by tam walczyć z bezprawiem a na znak rozpoczęcia nowego życia zmienia imię na Amunet.





PLUSY GRY

+ Wspaniały, różnorodny, żyjący, wypełniony mnóstwem detali świat

+ Mnóstwo znajdziek, atrakcji i rzeczy do robienia

+ Misje poboczne mają swoją mini fabułe

+ Ulepszony system walki

+ Pełna ciekawych wątków

+ Zawiera wiele związków z prawdziwą historią

+ Ma już dwa DLC



MINUSY GRY - BRAK





