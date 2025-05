Assassin's Creed Liberation -recenzja pierwowzoru trójki.

Assasin creed liberation gra wydana przez ubisoft Sofia w 2014 roku na Xbox 360 i ps 3 oraz pc. Pierwotnie gra została wydana w 2012 na Ps Vita ale została ona przeniesiona na duże ekrany za pośrednictwem bułgarskiego odłamu ubisoftu. Jest to odpowiedź na AC unity który wydane zostało tylko na nowe platformy. Czy AC Liberation to gra w miarę dobra na to pytanie spróbuję dziś znaleźć odpowiedź zapraszam do czytania.

Akcja gry toczy się w Ameryce w XIX wieku w Nowym Orealnie. Nasz główna bohaterka to walcząca o godne traktowanie mimejszości czarnoskórej Avelin. Oprócz tego że walczy z rasizmem to jeszcze jak każdy assasin musi zniszczyć templariuszy. Co do lokacji to dostajemy podobne do trójki miasto a tereny leśne zastąpiły tu tereny bagiene Louisiany. Ciekawostką związaną z główną bohaterką jest system przebrań. Może się ona zmienić w assasina, niewolnice lub damę każde przebranie ma swoje plusy i minusy ponieważ np w stroju damy nie możemy się wspinać.Skoro jesteśmy już przy wspinaczce to nie różni się ona niczym w porównaniu z poprzednimi odsłonami gry. Jak na poboczną produkcję przystało wydarzenia nie mają żadnego wpływu na całą serię zresztą współczesności nie ma tu prawie wogóle. Co do histori samej Avelin to jest ona nie najgorsza może poza tym że zwrotów akcji pod koniec rozgrywki jest zbyt wiele.

Grafika jakoś szczególnie nie odbiega od tej zastosowanej w trójce. Choć są problemy z rozdzielczością tekstur i mimką postaci. Ale ogólnie bułgarskie studio poradziło sobie z grą choć trzeba przyznać że roboty zbyt wiele nie mieli. Wystarczyło poprawić oświetlenie tekstury a cała fabuła i reszta elementów była już na miejscu. Należy też dodać że w grze nie ma już trybu online który podobno był kiepski więc może to i dobrze że go zabrakło.

.

Podsumowanie :

Plusy :

-Dobra optymalizacja.

-Przyjemna oprawa graficzna.

-Przyzwoita fabuła.

Minusy :

-Kolejny assasin osadzony w podobnej lokalizacji i czasie.

-Słaba mimka postaci.

Ocena końcowa 7.3/10.