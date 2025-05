Assassin's Creed IV - Black Flag

Witajcie. W tym materiale opowiem Wam o jednej z części serii Assassin's Creed, a mianowicie o IV także nazywanej Black Flag. Dlatego zróbcie sobie kanapeczki i kakao, i życzę miłego czytania!

Gra została wydana w 2012 roku przez Ubisoft Montreal, i opublikowana przez Ubisoft. Dostępna była na platformy XboX 360, PS3 i Wii U, a dopiero po paru latach na PS4, komputery i Nintendo Switch. Powstał także DLC pt. ''Freedom Cry''.Fabuła opowiada o młodym korsarzu imieniem Edward, marzącym o bogatym życiu u boku jego żony Caroline. Wyrusza więc z kompanią piratów by łupić Morze Zachodnioindyjskie, jednak plany krzyżuje mu okręt z tajemniczym mężczyzną na pokładzie. Oba statki toną, lecz Edward przeżywa, i dopływa na plażę. Spotyka tego samego mężczyznę z kapturem, który mówi że zapłaci mu za pomoc w dotarciu do Hawany. Mimo chęci pomocy, Edward zostaje zaatakowany i musi gonić za nowo poznanym mężczyzną. Po dotarciu na pole, bohater bez problemu zabija wroga, i zabiera mu rzeczy (No bo to pirat, co nie?). Z listu który miał przy sobie dowiaduje się, że jego świeża ofiara miała misję, aby dostarczyć skarby Asasynów dla Templariuszy, i że zostanie za to sowicie wynagrodzony. Bez wahania przebiera się w szaty Asasyna i rusza do Hawany. Podczas drogi ratuje kupca Steade Bonneta, który za ocalenie postanawia zabrać go ze sobą do Hawany. Jeśli to cię zaciekawiło, to zagraj w grę lub obejrzyj gameplay. Naprawdę polecam!Do dyspozycji mamy otwarte morze pełne statków do złupienia (Te małe i duże!), forty, wiele wysp do zwiedzenia i sekwencje w przyszłości. Mimo tego, że skończyłem fabułę szybko nadal miałem bardzo dużo do roboty. Jak by tego było mało, to gdy płyniemy na morzu nasza załoga śpiewa szanty o morskich przygodach i skarbach. Mamy także do dyspozycji dzwon nurkowy dzięki któremu możemy zwiedzać morskie głębiny i zdobyć dodatkowe pieniądze i schematy na ''elitarne'' wyposażenie.Wręcz pewne było to, że drastyczna zmiana klimatu z starożytnego Rzymu na karaibski bardzo wstrząśnie graczami, jednak bardzo szybko przyzwyczajono się do nowości. Jednak, ludzie twierdzą, że bez Asasynów gra byłaby najlepszym symulatorem piractwa. Ja też tak sądzę jednak i tak gra jest świetna.DLC opowiada o byłym kwatermistrzu Edwarda, Adewale który został Asasynem. Jak sama nazwa mówi, chodzi w nim o to by wyzwolić kraj. Naprawdę, nie pamiętam na czym polegał, ponieważ go nie miałem, jednak jeśli chcesz wydać parę złotych to polecam. Podobno jest świetny.Okej, i to b było na tyle. Jeśli ci się podobało, to mogę zrobić więcej artykułów tego typu. A ja się z Wami żegnam, i niech moc będzie z Wami.