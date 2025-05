Assassin's Creed II: Najlepsza gra Serii?

Przez większość graczy Assassin's Creed II uznawany jest za najlepszą grę serii. W tym artykule przyjrzymy się, czy faktycznie zasługuje na tak wysokie oceny oraz dobre opinie.

Assassin's Creed II to kolejna odsłona popularnej dziś serii Assassin's Creed. Wielu twierdzi, że gra jest najlepszą grą wyprodukowaną przez Ubisoft. Produkcja zaszczyciła swoją obecnością sklepy 4 marca 2010 , czyli 2 lata po premierze pierwszej części.

Fabuła

W tej części gry przenosimy się do epoki renesansu, a dokładnie do roku 1476. Głównym bohaterem jest gry jest młodzieniec Ezio Auditore da Firenze. Spisek uknuty przeciwko jego zamożnej rodzinie spowodował publiczną egzekucję dwóch braci oraz ojca . Ezio wraz z matką i siostrą musieli uciekać do rodzinnej siedziby Monteriggioni, którą zamieszkuje wujek Ezia. W grze odwiedzimy kilka miast, Florencję, Wenecję, Toskanię, Rzym oraz Monteriggioni.



W gabinecie ojca Ezio odnajduje strój Asasynów i postanawia zemścić się na zabójcach rodziny, czyli templariuszach.



Ciekawym elementem kosmetycznym jest dodanie historycznych postaci np. Leonarda da Vinci oraz wykorzystanie jego wynalazków takich jak skrzydła czy noże z trucizną.





Wykorzystanie wspomnianych skrzydeł Leonarda.





Ocena Gry