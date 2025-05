Assassin's Creed 1: Hit czy Kit?

Assassin's Creed 1 to pierwsza odsłona serii znanej nam dzisiaj pod nazwą Assassin's Creed. Swoją premierę tytuł miał ponad 10 lat temu, dokładnie 8 kwietnia 2008 roku. Przedstawia on historię rzekomego bractwa Asasynów, którzy od samego początku świata muszą zmagać się z przeciwnymi im Templariuszami.



Pierwsza część serii przenosi nas w okres wypraw krzyżowych, a dokładnie trzeciej, która miała miejsce w latach 1189-1192. Krucjata ta była dowodzona przez europejskich władców: angielskiego Ryszarda Lwie Serce, francuskiego Filipa II Augusta oraz cesarza niemieckiego Fryderyka I Barbarossę i miała na celu odzyskanie Ziemi Świętej z rąk sułtana Saladyna.



Akcja całej gry toczy się między kilkoma miejscami: Akką, Jerozolimą, Damaszkiem oraz twierdzą Bractwa Asasynów ~ Masyafem.





Z tego co wiem Asasyni bardzo lubią się wspinać :)





Potrafią też bardzo łatwo zabijać templariuszy.





Jak możemy zauważyć na powyższych zdjęciach, grafika nie jest idealna porównując do gier, które ukazują się obecnie, ale premiera tej gry to rok 2008. Wtedy grafika "jedynki" była jedną z najlepiej ocenianych.



Fabuła

Assassin's Creed przedstawia nam historię jednego z najlepszych Braci - Altaïr Ibn-La'Ahada. Dostaje wskazówki od mentora Asasynów - Al Mualima oraz kilku pozostałych braci. Wykorzystując te wskazówki musi zebrać informacje o swoich następnych celach-templariuszach. Gdy już podsłucha odpowiednie osoby oraz ukradnie ważne dokumenty , odblokowuje się możliwość dokonania zabójstwa. Gdy Altaïr zlikwiduje wszystkich 9 powierników Tajemnicy Edenu, okazuje się, że dziesiątym jest Mentor Asasynów Al Mualim. Altaïr musi zabić więc dawnego mistrza, choć będzie to niełatwe, gdyż dysponuje on ogromną mocą artefaktu przodków - Fragmentem Edenu.



Cała historia odgrywa się jako wspomnienia odkrywane za pomocą Animusa - urządzenia, które potrafi wykreować obraz 3D wspomnień przodków. Desmond Miles, główny bohater serii jest przetrzymywany w labolatorium Abstergo (instytucji templariuszy) i zmuszany do podłączania się do Animusa. Zakon Templariuszy pragnie znaleźć fragment Edenu, więc wykorzystują Desmonda do tego.



Osobiste odczucia co do Gry

Gra jak na wczesne lata drugiego Millennium jest świetnie wykonana. Bardzo dobra grafika, świetny mechanizm walki, w miarę otwarty świat. Jedynymi większymi minusami są: powtarzalność misji (okradnij, podsłuchaj, pobij, zabij) oraz problemy z jakimi Asasyn czasami wspina się na pobliskie budynki . Powtarzalność misji jest dość dużym minusem, gdyż seria opiera się na wykonywanie tych właśnie misji.



Mimo wszystko uważam, że gra zasłużyła na szacunek, jaki uzyskała w sercach graczy :)

Mówią, że to właśnie Ezio Auditore przysporzył serii popularności. Przekonamy się tego już wkrótce w artykule na temat Drugiej części :)