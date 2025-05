Ariete PSO - War Thunder

Ariete PSO to czołg najwyższej klasy w drzewku technologicznym włoskich sił lądowych w grze War Thunder. Opracowany na przełomie lat 80. i 90. Ariete PSO może pochwalić się zaawansowanymi funkcjami i imponującymi zdolnościami bojowymi. W tym artykule przyjrzymy się bliżej historii tego czołgu, jego specyfikacji i roli w grze.

Historia

Rozwój Ariete PSO rozpoczął się pod koniec lat 80. jako wspólne przedsięwzięcie Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekt miał na celu zastąpienie starzejących się czołgów Leopard 1 i M60 używanych przez armię włoską nowoczesną, rodzimą konstrukcją. Rozwój Ariete był opóźniony z powodu problemów z finansowaniem i sporów politycznych. Projekt został jednak ostatecznie zrealizowany w 1995 roku, kiedy to pierwsze jednostki zostały dostarczone armii włoskiej.

Ariete PSO okazała się sprawnym czołgiem, służącym w wielu operacjach pokojowych i misjach międzynarodowych. Odegrał znaczącą rolę w wojnach bałkańskich, a w 2009 roku został wysłany do Afganistanu w ramach dowodzonych przez NATO Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF). Dziś Ariete PSO nadal służy jako główny czołg bojowy włoskiej armii i pozostaje potężną siłą na polu walki.











Specyfikacja Techniczna

Ariete PSO to główny czołg bojowy trzeciej generacji opracowany przez włoską firmę IVECO Fiat Oto Melara. Waży 55 ton i jest napędzany silnikiem wysokoprężnym V-12 o mocy 1200 KM, co pozwala mu osiągnąć prędkość maksymalną 70 km/h na drodze i 40 km/h w terenie. Czołg posiada czteroosobową załogę, składającą się z kierowcy, strzelca, ładowniczego i dowódcy.

Głównym uzbrojeniem PSO Ariete jest 120-milimetrowe działo gładkolufowe, które może strzelać różnymi rodzajami amunicji, m.in. pociskami przeciwpancernymi typu fin-stabilized discarding sabot (APFSDS) oraz przeciwpancernymi pociskami wysokowybuchowymi (HEAT). Czołg jest również wyposażony w współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm oraz zdalnie sterowany karabin maszynowy 7,62 mm zamontowany na kopule dowódcy.

Ariete PSO posiada kompozytowy pancerz o modułowej konstrukcji, który może być łatwo wymieniany i modernizowany, aby wytrzymać nowoczesną broń przeciwpancerną. Czołg jest również wyposażony w zaawansowany system kontroli ognia, w tym dalmierz laserowy, system termowizji i komputer cyfrowy, co poprawia jego dokładność i możliwości celowania.

Ogólnie rzecz biorąc, Ariete PSO jest dobrze wyważonym czołgiem z zaawansowanymi funkcjami, które czynią go potężną siłą na polu walki.









W Grze

W War Thunder Ariete PSO jest czołgiem najwyższej klasy w drzewku technologicznym włoskich sił lądowych. Jest sklasyfikowany jako główny czołg bojowy i ma ocenę bojową 10,3. W grze Ariete PSO jest uzbrojony w działo gładkolufowe 120 mm, które ma doskonałe zdolności penetracji pancerza i może zadawać znaczne obrażenia pojazdom wroga.

Mobilność czołgu w grze jest imponująca, dzięki mocnemu silnikowi i stosunkowo niskiej masie. Jego prędkość maksymalna wynosi 70 km/h na drodze i 40 km/h poza drogą, co czyni go jednym z najszybszych czołgów w grze. Prędkość obrotu wieżyczki czołgu jest również wyjątkowa, co pozwala graczom na szybkie śledzenie i angażowanie wrogich pojazdów.

Pancerz Ariete PSO w grze jest przyzwoity, zapewniając dobrą ochronę przed większością broni przeciwpancernych. Nie jest on jednak niezwyciężony i może zostać przebity przez potężne działa i rakiety. Zaawansowany system kierowania ogniem czołgu, obejmujący dalmierz laserowy i system termowizyjny, zapewnia graczom możliwość dokładnego celowania, ułatwiając trafienie wrogich pojazdów na dużych odległościach.

Ogólnie rzecz biorąc, Ariete PSO to dobrze dopracowany czołg w War Thunder, łączący w sobie dobrą mobilność, pancerz i siłę ognia. Jest to doskonały wybór dla graczy, którzy preferują szybkie i zwrotne czołgi o dobrej sile rażenia.

Podsumowanie

Ariete PSO to główny czołg bojowy trzeciej generacji, który został opracowany pod koniec lat 80. jako wspólne przedsięwzięcie Włoch i Wielkiej Brytanii. Wyposażony jest w 120-milimetrowe działo gładkolufowe, potężny silnik wysokoprężny V-12 oraz zaawansowane rozwiązania, takie jak modułowy system opancerzenia i cyfrowy system kontroli ognia. Czołg służył w wielu operacjach pokojowych i misjach międzynarodowych i nadal jest głównym czołgiem bojowym włoskiej armii. W War Thunder, Ariete PSO jest czołgiem najwyższej klasy w drzewku technologicznym włoskich sił lądowych, oferując graczom doskonałą mobilność, siłę ognia i ochronę pancerza. Jest to dobrze dopracowany czołg i popularny wybór wśród graczy, którzy lubią szybkie i zwrotne czołgi.