AMX-50 (TOA100) - War Thunder

AMX-50 (TOA100) to francuski czołg ciężki w grze War Thunder. W tym artykule poznamy różne aspekty AMX-50 (TOA100) i to, co sprawia, że jest on siłą, z którą należy się liczyć na polu bitwy.

Historia

AMX-50 (TOA100) był francuskim czołgiem ciężkim, który został opracowany na początku lat 50. Miał on zastąpić starzejącą się flotę francuskich czołgów, do której należały AMX-50, AMX-50 Foch i AMX-50 Surbaissé. Rozwój AMX-50 (TOA100) był jednak pełen problemów i nigdy nie wszedł do masowej produkcji.

Pierwszy prototyp AMX-50 (TOA100) został ukończony w 1951 roku, a testy rozpoczęły się w 1952 roku. Czołg był wyposażony w potężne działo 100 mm i został zaprojektowany dla czteroosobowej załogi. Czołg charakteryzował się również zaawansowaną ochroną przeciwpancerną, której maksymalna grubość wynosiła 120 mm.

Pomimo obiecującej konstrukcji, rozwój AMX-50 (TOA100) napotkał liczne komplikacje. Francja po zakończeniu II wojny światowej borykała się z problemami finansowymi, co utrudniało finansowanie prac nad czołgiem. Dodatkowo, armia francuska skupiała się na lżejszych, bardziej mobilnych czołgach, co sprawiło, że AMX-50 (TOA100) przestał odpowiadać jej potrzebom.

Do 1957 roku rozwój AMX-50 (TOA100) został oficjalnie zarzucony. Projekt czołgu był jednak kontynuowany, a jego elementy zostały włączone do późniejszych francuskich projektów czołgów, takich jak AMX-30.

Mimo, że AMX-50 (TOA100) nigdy nie wszedł do masowej produkcji ani do walki, pozostaje znaczącą częścią historii francuskich czołgów, a jego włączenie do gry War Thunder pozwala graczom doświadczyć jego potencjału na wirtualnym polu bitwy.









Specyfikacja Techniczna

AMX-50 (TOA100) był ciężkim czołgiem opracowanym przez Francuzów na początku lat 50. Czołg miał zastąpić starzejącą się flotę francuskich czołgów, do których należały AMX-50, AMX-50 Foch i AMX-50 Surbaissé. Konstrukcja czołgu była oparta na poprzednim modelu AMX-50, ale ze znacznymi ulepszeniami w zakresie opancerzenia, siły ognia i mobilności.

AMX-50 (TOA100) miał długość 9,34 metra, szerokość 3,7 metra i wysokość 3,1 metra. Masa czołgu wynosiła około 54 ton, co czyniło go jednym z najcięższych czołgów swoich czasów. Czołg był napędzany silnikiem o mocy 1000 koni mechanicznych, co dawało mu prędkość maksymalną 60 km/h na drodze i zasięg 400 kilometrów.

Głównym uzbrojeniem czołgu było potężne działo 100 mm, które było w stanie przebić do 300 mm pancerza w zasięgu 1000 metrów. Czołg posiadał również współosiowy karabin maszynowy 7,5 mm oraz przeciwlotniczy karabin maszynowy 12,7 mm.

Pancerz czołgu był jedną z jego najsilniejszych cech, jego maksymalna grubość wynosiła 120mm. Czoło czołgu było mocno opancerzone, kadłub miał maksymalną grubość 120mm, a wieżyczka maksymalną grubość 180mm.

Ogólnie rzecz biorąc, AMX-50 (TOA100) był imponującym czołgiem jak na swoje czasy, z potężną kombinacją pancerza, siły ognia i mobilności. Choć czołg nigdy nie trafił do masowej produkcji, był ważnym krokiem w rozwoju francuskiej technologii czołgowej, a elementy jego konstrukcji zostały wykorzystane w późniejszych francuskich czołgach, takich jak AMX-30.









W Grze

W War Thunder, AMX-50 (TOA100) jest potężnym ciężkim czołgiem, który jest częścią francuskich sił lądowych. Czołg ten jest pojazdem rangi IV i posiada Battle Rating 7.7, co czyni go potężnym dodatkiem do każdego składu.

W grze AMX-50 (TOA100) jest znany z doskonałej siły ognia i ochrony pancerza. Jego 100-milimetrowe działo jest w stanie przebić większość czołgów tej rangi, a mocno opancerzona wieża czołgu wytrzymuje ostrzał z większości kątów.

Mobilność czołgu jest jednak nieco niewystarczająca w porównaniu z innymi czołgami tej klasy, z prędkością maksymalną około 45 km/h. To sprawia, że AMX-50 (TOA100) może być podatny na ataki z flanki, dlatego ważne jest strategiczne rozmieszczenie czołgu na polu walki.

Jedną z najważniejszych wad AMX-50 (TOA100) w grze jest czas przeładowania. 100mm działo czołgu ma długi czas przeładowania, przez co czołg może być narażony na atak pomiędzy strzałami. Jednak przy dobrym ustawieniu i wsparciu kolegów z drużyny, AMX-50 (TOA100) może być niszczycielską siłą na polu bitwy.

Ogólnie rzecz biorąc, AMX-50 (TOA100) jest czołgiem trudnym do efektywnego wykorzystania w grze, ale w rękach doświadczonego gracza może zmienić losy każdej bitwy.









Podsumowanie

AMX-50 (TOA100) był ciężkim czołgiem opracowanym przez Francuzów na początku lat 50. Choć nigdy nie trafił do masowej produkcji, był ważnym krokiem w rozwoju francuskiej technologii czołgowej, a elementy jego konstrukcji znalazły się w późniejszych francuskich czołgach, takich jak AMX-30.

W War Thunder, AMX-50 (TOA100) to potężny czołg ciężki rangi IV, znany z doskonałej siły ognia i ochrony pancerza. Jego 100mm działo jest w stanie przebić większość czołgów tej rangi, a mocno opancerzona wieżyczka czołgu może wytrzymać ostrzał z większości kątów. Jednak jego mobilność i czas przeładowania mogą sprawić, że w pewnych sytuacjach będzie on bezbronny.

Ogólnie rzecz biorąc, AMX-50 (TOA100) jest czołgiem trudnym do efektywnego wykorzystania w grze, ale przy dobrym ustawieniu i wsparciu kolegów z drużyny może stanowić niszczycielską siłę na polu bitwy. Jego historyczne znaczenie i imponująca specyfikacja techniczna czynią go fascynującym dodatkiem do drzewka francuskich sił naziemnych w War Thunder.