AMX-30B2 Brenus - War Thunder

AMX-30B2 Brenus to francuski główny czołg bojowy, który został wprowadzony w 1987 roku jako ulepszona wersja oryginalnego czołgu AMX-30. Posiada on ulepszoną ochronę przeciwpancerną, mocniejszy silnik i ulepszone systemy kierowania ogniem, co czyni go groźnym przeciwnikiem na polu walki. W tym artykule poznamy historię, projekt, uzbrojenie i osiągi tego imponującego czołgu.

Historia

AMX-30B2 Brenus został opracowany w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby francuskiej armii podczas zimnej wojny. Oryginalny czołg AMX-30 był w służbie od lat 60-tych, ale było jasne, że czołg wymaga modernizacji, aby nadążyć za najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie opancerzenia i siły ognia. Program modernizacji Brenusa rozpoczął się na początku lat 80-tych i został zakończony w 1987 roku, a ponad 300 czołgów AMX-30B2 Brenus zostało wyprodukowanych dla armii francuskiej.



Program modernizacji Brenusa koncentrował się na poprawie ochrony czołgu, jego mobilności i siły ognia. Pancerz czołgu został wzbogacony o dodatkowe warstwy pancerza kompozytowego i reaktywnego, co zapewniło lepszą ochronę przed bronią przeciwpancerną. Wymieniono również silnik czołgu na mocniejszy silnik Diesla, co poprawiło jego mobilność i zasięg. Zmodernizowano również system kierowania ogniem czołgu, z nowym dalmierzem laserowym i komputerem balistycznym poprawiającym celność głównego działa czołgu.



AMX-30B2 Brenus służył w armii francuskiej przez całe lata 90. i 2000, brał udział w wojnie w Zatoce Perskiej i wojnie w Kosowie. W 2010 roku armia francuska rozpoczęła wycofywanie AMX-30B2 Brenus, zastępując go nowocześniejszym czołgiem Leclerc. Jednak AMX-30B2 Brenus pozostaje w służbie kilku innych krajów, w tym Hiszpanii i Chile.





Specyfikacja Techniczna

AMX-30B2 Brenus to 44,5-tonowy główny czołg bojowy o długości 9,55 metra, szerokości 3,11 metra i wysokości 2,37 metra. Napędzany jest silnikiem diesla Poyaud V12X, który dostarcza 680 koni mechanicznych, co daje czołgowi prędkość maksymalną 65 kilometrów na godzinę na drogach i zasięg 600 kilometrów.



Pancerz czołgu składa się ze spawanych płyt stalowych z dodatkowymi kompozytowymi i reaktywnymi modułami pancernymi, zapewniającymi ochronę przed amunicją przeciwpancerną i pociskami przeciwpancernymi. Wariant Brenus posiada również pakiet ERA (Explosive Reactive Armor) na kadłubie i wieżyczce, który zapewnia dodatkową ochronę przed ładunkami kształtowymi.



AMX-30B2 Brenus jest uzbrojony w 105-milimetrowe działo karabinowe CN-105-F1, które może wystrzeliwać różne rodzaje amunicji, w tym pancerne pociski płetwowe stabilizowane sabotami odrzutu oraz wysokowybuchowe pociski przeciwpancerne. Działo jest stabilizowane i wyposażone w dalmierz laserowy oraz komputerowy system kierowania ogniem, co pozwala artylerzyście na precyzyjne angażowanie celów na dystansie do 2000 metrów.



Czołg jest również wyposażony w współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm do zwalczania piechoty i lekkich pojazdów oraz karabin maszynowy 12,7 mm zamontowany na kopule dowódcy do zwalczania celów powietrznych i naziemnych. AMX-30B2 Brenus posiada czteroosobową załogę, w skład której wchodzą kierowca, strzelec, ładowniczy i dowódca.



Ogólnie rzecz biorąc, AMX-30B2 Brenus jest zdolnym i dobrze uzbrojonym czołgiem, zaprojektowanym do zapewnienia mobilnej siły ognia i ochrony siłom naziemnym. Połączenie mobilności, siły ognia i ochrony czyni go groźnym przeciwnikiem na polu walki.





W Grze

W grze War Thunder, AMX-30B2 Brenus jest francuskim czołgiem średnim VI rangi i jest popularnym pojazdem wśród graczy ze względu na jego wszechstronne osiągi. W grze, pancerz czołgu jest tak wymodelowany, aby był skuteczny przeciwko większości NATO-wskich pocisków 105mm i niektórych radzieckich 115mm z przodu, ale jego boki i tył są podatne na większość broni przeciwpancernych.



Głównym uzbrojeniem czołgu jest 105mm działo CN-105-F1, które ma dobrą penetrację i duże obrażenia, co czyni je skutecznym przeciwko większości czołgów przeciwnika, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. Działo jest również w stanie wystrzelić wysokowybuchowe pociski przeciwpancerne, które są przydatne przeciwko lekkim pojazdom i piechocie.



AMX-30B2 Brenus w grze jest również wyposażony w współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm oraz montowany na dachu karabin maszynowy 12,7 mm, który zapewnia ochronę przeciwlotniczą i jest skuteczny w walce z lekko opancerzonymi celami.



W grze AMX-30B2 Brenus ma dobrą mobilność, co pozwala mu na szybkie poruszanie się po polu walki i manewrowanie czołgami przeciwnika. Jego mocny silnik i duża prędkość maksymalna pozwalają mu na szybkie przemieszczanie się na strategiczne pozycje. Dobrze zaimplementowany system kontroli ognia i stabilizacja działa ułatwiają trafienie w cel zarówno w ruchu, jak i z pozycji stacjonarnej, co czyni go wszechstronnym czołgiem w grze.



Ogólnie rzecz biorąc, AMX-30B2 Brenus jest potężnym pojazdem w War Thunder, zdolnym do walki z większością napotkanych czołgów. Jego wszechstronność, mobilność i siła ognia sprawiają, że jest on popularnym wyborem dla graczy, którzy lubią zrównoważone i niezawodne czołgi.





Podsumowanie

AMX-30B2 Brenus to 44,5-tonowy francuski główny czołg bojowy o długości 9,55 metra, szerokości 3,11 metra i wysokości 2,37 metra. Napędzany jest silnikiem diesla Poyaud V12X, który dostarcza 680 koni mechanicznych, co daje czołgowi prędkość maksymalną 65 kilometrów na godzinę na drogach i zasięg 600 kilometrów. Czołg jest dobrze opancerzony i posiada 105-milimetrowe działo karabinowe CN-105-F1, a także współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm i montowany na dachu karabin maszynowy 12,7 mm do ochrony przeciwlotniczej. W grze War Thunder, AMX-30B2 Brenus jest popularnym pojazdem ze względu na swoją wszechstronność, mobilność i siłę ognia, co czyni go groźnym przeciwnikiem na polu bitwy.