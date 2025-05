AH-64A - War Thunder

AH-64A Apache to helikopter szturmowy występujący w popularnej grze online War Thunder. Jest to potężny samolot, który jest znany ze swojej zwinności, siły ognia i wszechstronności w sytuacjach bojowych. W tym artykule poznamy szczegółowo historię, konstrukcję i możliwości AH-64A Apache.

Historia

Historia AH-64A Apache rozpoczęła się na początku lat 70-tych, kiedy to armia amerykańska poszukiwała nowego śmigłowca uderzeniowego, który zastąpiłby starzejącą się AH-1 Cobra. W 1972 roku armia ogłosiła zapytanie ofertowe na nowy śmigłowiec, który byłby szybszy, bardziej zwrotny i lepiej uzbrojony niż Cobra.



Propozycje złożyło kilka dużych firm lotniczych, w tym Bell Helicopter, Boeing Vertol i Hughes Helicopters. W 1976 roku Hughes Helicopters otrzymał kontrakt na opracowanie nowego śmigłowca, który nazwano AH-64 Apache.



Apache odbył swój pierwszy lot w 1975 roku i wszedł do służby w armii amerykańskiej w 1984 roku. Od tego czasu Apache przeszedł kilka modernizacji i wariantów, w tym AH-64D Longbow i AH-64E Apache Guardian. Obecnie Apache jest szeroko wykorzystywany przez wojsko amerykańskie i kilka innych krajów na całym świecie.





Specyfikacja Techniczna

AH-64A Apache to tandemowy śmigłowiec szturmowy, który mierzy 17,73 metra długości, 5,23 metra wysokości i ma średnicę wirnika 14,63 metra. Jego maksymalna masa startowa wynosi 8 391 kilogramów i jest napędzany przez dwa silniki turbośmigłowe General Electric T700-GE-701, które zapewniają maksymalną moc 1 690 koni mechanicznych każdy.



Płatowiec śmigłowca składa się głównie ze stopu aluminium i został zaprojektowany tak, aby był wysoce zwrotny w sytuacjach bojowych. Jest wyposażony w czteropłatowy wirnik główny i czteropłatowy wirnik ogonowy, które zapewniają doskonałą stabilność i kontrolę.



AH-64A Apache jest uzbrojony w 30-milimetrowe działo łańcuchowe M230, które jest zamontowane pod nosem śmigłowca i może wystrzelić do 1200 pocisków na minutę. Posiada również cztery hardpointy, które mogą być wykorzystane do przenoszenia różnych rodzajów broni i amunicji, w tym rakiet AGM-114 Hellfire, rakiet Hydra 70 oraz rakiet Stinger.



Ponadto Apache jest wyposażony w zaawansowaną awionikę i systemy czujników, w tym system wykrywania i oznaczania celów (TADS) oraz pilotażowy system nocnego widzenia (PNVS), które umożliwiają załodze wykrywanie i atakowanie celów w dzień i w nocy, w każdych warunkach pogodowych. TADS jest zamontowany na szczycie masztu głównego wirnika śmigłowca i zapewnia załodze bardzo szczegółowy, dalekosiężny widok pola walki. PNVS składa się z czujnika podczerwieni (FLIR) i wzmacniacza obrazu, które pozwalają załodze na nawigację i atakowanie celów w warunkach słabego oświetlenia.



Ogólnie rzecz biorąc, AH-64A Apache jest wysoce zdolnym śmigłowcem szturmowym, który sprawdził się w sytuacjach bojowych na całym świecie. Jego szybkość, zwrotność i siła ognia czynią go potężnym systemem broni, który jest niezbędny w nowoczesnych operacjach wojskowych.





W Grze

W grze War Thunder, AH-64A Apache to najwyższej klasy śmigłowiec szturmowy dostępny dla drzewka armii amerykańskiej. Jest to potężny pojazd, który wyróżnia się zarówno w walce powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia.



Jeśli chodzi o uzbrojenie, Apache jest uzbrojony w 30-milimetrowe działo łańcuchowe M230 i może przenosić do 16 rakiet AGM-114 Hellfire lub Hydra 70. Ma również dostęp do pocisków AIM-92 Stinger do zaangażowania w walkę powietrze-powietrze.



Apache jest wyposażony w system TADS (Target Acquisition and Designation System) oraz PNVS (Pilot Night Vision System), które zapewniają doskonałą świadomość sytuacyjną i możliwości wykrywania celów. TADS pozwala graczom na przybliżenie celów wroga z dużej odległości, co ułatwia atakowanie ich za pomocą broni precyzyjnej, takiej jak rakiety Hellfire. Z kolei PNVS zapewnia graczom wyraźny widok pola walki w warunkach słabego oświetlenia, co ułatwia dostrzeżenie i zaatakowanie celów naziemnych wroga.



Ogólnie rzecz biorąc, AH-64A Apache jest bardzo wszechstronnym i zabójczym pojazdem w War Thunder. Najlepiej sprawdza się w taktyce "hit-and-run", gdzie może szybko zaatakować i wyeliminować wrogie pojazdy przed wycofaniem się w bezpieczne miejsce. Jego prędkość i zwinność sprawiają, że jest trudny do trafienia przez naziemną broń przeciwlotniczą, a jego potężne uzbrojenie zapewnia, że może zadać znaczne obrażenia wrogim celom w krótkim czasie.





Podsumowanie

AH-64A Apache to tandemowy śmigłowiec szturmowy, który został opracowany przez Hughes Helicopters w latach 70. ubiegłego wieku, aby zastąpić starzejącego się AH-1 Cobra. Wszedł do służby w armii amerykańskiej w 1984 roku i od tego czasu przeszedł kilka modernizacji i wariantów. Apache jest uzbrojony w 30-milimetrowe działo łańcuchowe M230 i może przenosić różne rodzaje broni i amunicji, w tym rakiety AGM-114 Hellfire i rakiety Hydra 70. Jest również wyposażony w zaawansowaną awionikę i systemy czujników, w tym Target Acquisition and Designation System (TADS) i Pilot Night Vision System (PNVS), które zapewniają doskonałą świadomość sytuacyjną i możliwości pozyskiwania celów. W War Thunder Apache jest najwyższej klasy śmigłowcem szturmowym dostępnym w drzewie armii amerykańskiej i jest wszechstronnym i śmiercionośnym pojazdem, który sprawdza się zarówno w walce powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia.