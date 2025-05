Achilles (65 Rg.) - War Thunder

Niszczyciel czołgów Achilles (65 Rg.) to brytyjska modyfikacja amerykańskiego niszczyciela czołgów, uzbrojona w potężne brytyjskie działo. W tym artykule poznamy historię i specyfikację techniczną Achillesa w realnych walkach, a także jego osiągi w grze War Thunder.

Niszczyciel czołgów Achilles był brytyjską modyfikacją niszczyciela czołgów M10 Wolverine używanego przez Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej. M10 został zaprojektowany do niszczenia wrogich czołgów i pojazdów opancerzonych, był uzbrojony w działo 76,2 mm. Jednak M10 miał ograniczony sukces przeciwko niemieckim czołgom Tiger i Panther, które miały grubszy pancerz i lepsze działa.Aby rozwiązać ten problem, Brytyjczycy dostosowali M10, zastępując jego oryginalne działo mocniejszym brytyjskim działem 17-funtowym, które miało dłuższą lufę i lepszą penetrację. Ta modyfikacja znacznie poprawiła zdolność niszczyciela czołgów do wybijania czołgów wroga i została oznaczona jako Achilles (65 Rg.).Pierwsze jednostki Achillesa zostały wyprodukowane latem 1944 roku i zostały wysłane na front zachodni, aby wspierać wojska brytyjskie i kanadyjskie. Achillesy brały udział w kilku głównych bitwach, w tym w bitwie o Normandię, w bitwie o wybrzuszenie i w przeprawie przez Ren. Achilles pozostawał w służbie armii brytyjskiej do początku lat 50.Achilles okazał się bardzo skutecznym niszczycielem czołgów, a jego sukcesy w walce z niemieckimi czołgami sprawiły, że był cennym nabytkiem dla alianckich działań wojennych.Niszczyciel czołgów Achilles (65 Rg.) został zbudowany na podwoziu amerykańskiego niszczyciela czołgów M10 Wolverine. Uzbrojony był w brytyjskie 17-funtowe działo przeciwpancerne, które było w stanie strzelać pociskami przeciwpancernymi z prędkością pyska 2.950 stóp na sekundę. Działo miało maksymalny efektywny zasięg 1000 jardów i mogło przebić 109 mm pancerz na odległość 2000 jardów.Achilles miał czteroosobową załogę, w tym kierowcę, strzelca, ładowniczego i dowódcę. Napęd stanowił 9-cylindrowy, chłodzony powietrzem silnik radialny, który produkował 410 koni mechanicznych, co dawało mu prędkość maksymalną 50 mil na godzinę na drogach i zasięg do 200 mil. Niszczyciel czołgów miał masę 28,4 tony i długość 20 stóp 6 cali.Achilles miał pochyloną przednią płytę pancerną o grubości 1,5 cala, zapewniającą pewną ochronę przed ogniem broni strzeleckiej i odłamkami. Miał jednak stosunkowo cienki pancerz w porównaniu z innymi niszczycielami czołgów z tamtych czasów, co czyniło go podatnym na ogień wroga. Aby to zrekompensować, Achilles polegał na swojej szybkości i mobilności, aby unikać czołgów wroga i atakować je z dystansu.Ogólnie rzecz biorąc, Achilles był skutecznym niszczycielem czołgów, który odegrał ważną rolę w zwycięstwie aliantów podczas II wojny światowej. Jego potężne 17-funtowe działo i mobilność uczyniły go groźnym przeciwnikiem dla niemieckich czołgów, a jego użycie przez armię brytyjską okazało się znaczącym atutem na polu bitwy.Niszczyciel czołgów Achilles (65 Rg.) to popularny pojazd w grze War Thunder, znany z dużej siły ognia i dobrej mobilności. W grze Achilles jest brytyjskim niszczycielem czołgów rangi III i może być używany zarówno w trybach gry zręcznościowej, jak i realistycznej.Jedną z głównych zalet Achillesa w grze jest jego 17-funtowe działo, które ma dobrą penetrację i może zniszczyć większość wrogich czołgów jednym strzałem. Działo ma szybki czas przeładowania, co pozwala graczom na oddanie wielu strzałów w szybkiej kolejności. Jednak celność działa i prędkość obrotu wieży są stosunkowo wolne, co może utrudnić trafienie szybko poruszających się celów lub zaangażowanie wielu wrogów jednocześnie.Jeśli chodzi o mobilność, Achilles jest stosunkowo szybki i zwrotny, a jego prędkość maksymalna wynosi około 30 mil na godzinę. Może szybko ustawić się w pozycji do zasadzki na czołgi wroga lub zmienić pozycję, aby uniknąć ognia wroga. Jednak jego pancerz jest stosunkowo cienki i może zostać przebity przez większość czołgów wroga, co czyni go podatnym na ogień wroga.Ogólnie rzecz biorąc, Achilles (65 Rg.) jest silnym niszczycielem czołgów w grze War Thunder i może być cennym nabytkiem dla graczy, którzy używają go efektywnie. Jego duża siła ognia i dobra mobilność czynią go skutecznym pojazdem zarówno w rolach ofensywnych, jak i defensywnychNiszczyciel czołgów Achilles (65 Rg.) był brytyjską modyfikacją amerykańskiego niszczyciela czołgów M10 Wolverine, uzbrojoną w potężne brytyjskie działo 17-funtowe. Był bardzo skuteczny w realnych walkach i odegrał ważną rolę w zwycięstwie aliantów podczas II wojny światowej.W grze War Thunder, Achilles jest popularnym niszczycielem czołgów o dużej sile ognia i dobrej mobilności. Jego 17-funtowe działo może zniszczyć większość wrogich czołgów jednym strzałem, ale jego wolna prędkość obrotu wieżyczki i celność mogą być wadą.Aby efektywnie wykorzystać Achillesa w grze, gracze powinni skupić się na ustawieniu się tak, aby wykorzystać penetrację i mobilność jego działa. Powinni unikać bezpośredniego starcia z wrogimi czołgami, a zamiast tego polegać na manewrach oskrzydlających i taktyce zasadzki.Ogólnie rzecz biorąc, Achilles jest silnym i wszechstronnym niszczycielem czołgów, który może być cennym nabytkiem dla graczy, którzy używają go efektywnie w grze War Thunder.