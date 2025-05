4 moje ulubione gry w Roblox

Dziś przedstawię 4 moje ulubione i najlepsze gry w Roblox. Artykuł nie ma celu nikogo obrazić gry są przeze mnie uważane za najlepsze.

1. Pierwsze miejsce zajmuję Bloxburg (czytaj bloksburg). Grę można zakupić za 25 robux. W Bloxburgu można budować swój dom, tak w skrócie prowadzi się swoje wirtualne prawdziwe życie. Jak nie muszę przypominać to w grze Roblox piszę wszystko po Angielsku. Jak chodziliśmy na język angielski do szkoły to na pewno uczyliśmy się o meblach, różnych pomieszczeniach domowych, w Bloxburgu możemy się uczyć języka Angielskiego poprzez grę. Lubię w to grać ponieważ jest to bardzo rozbudowana i kreatywna gra naprawdę zasłużyła na pierwsze miejsce na moim rankingu najlepszych gier w Roblox.2. Drugie miejsce zajmuję gra Meepcity (czytaj mepciti). Podobnie jak w Bloxburgu możemy mieć swój własny dom. Gra jest darmowa i tygodniowo w nią gra PONAD 50 milionów graczy. Jednak w Meepcity nie możemy budować swojego domu musimy wybierać gotowe domki. Aktualnie przybywają nowe updaty. W ostatnim na święta przybyła zima , a jeszcze wcześniej podwórko. Można tam sobie postawić kilka domów lecz jeszcze nie było updatu w , którym stawiamy rzeczy na dworze. Meepcity zasłużyło na drugie miejsce ponieważ to bardzo pomysłowa gra.3. Trzecie miejsce jakże by inaczej zajmuję Adopt Me!(czytaj adopt mi) Jak można zauważyć lubię takie gry w których można prowadzić swoje wirtualne życie.Początki Adopt Me zaczęły się od kąt można było zaadoptować dziecko. Gracz mógł sobie wybrać opcję czy chce być dzieckiem lub osobą dorosłą. Całkiem niedawno wyszedł update w, którym można zaadoptować zwierzątko. Niektóre osoby nie mają z kim grać więc po zalogowaniu na Adopt Me dostawały jajko którym można się opiekować. Gdy wypełnił się cały pasek rozwijania się jajka pękało i wykluwał się np. kot lub pies. Teraz powstały smoki , pandy nawet myszy! To właśnie moja przygodę w Roblox rozpoczęłam z Adopt Me , trzymam się mojej tradycji i staram się regularnie logować.4.Czwarte miejsce zajmuję dość nietypowa i nie zbyt znana gra. Zombie Atack. W Zombie Atack polujemy na różne potwory jak właśnie na przykład zombie. Postaram się wymienić wszystkie potwory w Zombie Atack (czytaj zombi atak)-zombie-thank zombie-sand monster-thank sand monstergdybym znała więcej to bym wymieniła , ale niestety nie pamiętam. Nie powiedziałam co się robi w tej grze. Widać naszą postać , która trzyma w ręce pistolet lub karabin. Na plecach ma zawieszony nóż którym może rzucać w potwory. To są wszystkie moje ulubione gry w Roblox. Lubie grać na przykład w tycoony i obby , ale to nie mój styl.