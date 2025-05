3 moje najlepsze gry Roblox

Witajcie Drodzy Czytelnicy;) dzisiaj mam dla Was artykuł, w którym napisałam 3 moje najlepsze gry w Roblox. Zachęcam do przeczytania.

Roblox to gra wieloplatformowa, która została wydana w 2006 roku przez amerykańskie studio Roblox Corporation. Uczestnicy gry mogą sami kształtować rozgrywkę - tworzyć przedmioty oraz gry. W grze występuje pewna waluta Robux.1.Tower Of Hell to gra rozrywkowa polegająca na przejściu całego wygenerowanego obby, które prowadzi do góry. W języku polskim Tower Of Hell oznacza Wieża Piekła. Gra została stworzona przez YXCeptional Studios czyli przez grupę ludzi, którzy stworzyli już wiele takich hitów jak Tower Of Hell.Gracze mają 8 minut, aby pokonać nowo wygenerowaną wieżę, która generuje się co każdą rundę, zanim upłynie czas. Pokonując wieżę gracze zdobywają walutę, którą można wydać na efekty i różne mutatory. W rundzie może być najwięcej 5 kolorów do pokonania. Najlepszym sposobem jest dostanie się na schodzy czyli wejść na pierwszy etap naszej rozgrywki, ponieważ im wyżej się jest tym mniej osób, które też próbują pokonać wieżę.W grze nie może pomieścić się więcej osób niż 18.2.Cursed Island to gra stworzona przez dwóch braci, którzy założyli swoją grupę ''Siedem Pozimów'' a także są oni znani przez stworzenie interfejsa. Gra została dodana w sierpniu 2017 roku, ma gatunek morski. W późniejszym czasie gra zebrała ponad 10 milionów odwiedzin.Gra polega na tym, aby przetrwać na utworzonych przez grę wyspach. Wszystko dzieje się od samego początku, gdy gra teleportuje nas na arenę. W ciągu rundy nie może być więcej niż 16 wysp. Podczas gry gracze mają tylko kilka sekund na przemieszczenie się z wyspy na wyspę, ponieważ po upływie tego czasu woda wypełnia całą arenę i tylko ci co stoją na wyspach mają szansę przetrwać. Na wyspach mogą pojawić się różne zjawiska takie jak: ośmiornica, tornado lub skakanka itd;3.Murder Mystery 2 to powtórka Murder Mystery, stworzona przez Nikilis w 2014 roku 18 stycznia. Gra w ciągu pół roku od premiery gry nabrała 10 milionów odwiedzin. W grze są trzy tryby: niwinny, szeryf, zabójca.W rundzie może być najwięcej 12 graczy, w tym 1 morderca, 1 szeryf i co najwyżej 10 niewinnych. Gra nie może trwać więcej niż 3 minuty.jest jedynym graczem z nożem, którego używa do zabicia szeryfa i niewinnych, jednak szeryf w tym samym czasie może zastrzelić mordercę. Moim zdaniem morderca to najciekawsza rola w całej grze.też może być tylko jeden. Na początek rundy szeryf rodzi się ze pistoletem, którym może zastrzelić mordercę. Jeżeli jednak szeryf zastrzeli osobę niewinną albo morderca go zabije to pozostali gracze mogą zabrać jego pistolet, który będzie leżeć nad zabitym szeryfem. Główna rola szeryfa to jest, żeby zastrzelić mordercę. Najczęściej bywa tak, że morderca zabija szeryfa w pierwszej kolejności, żeby go nikt nie zastrzelił a potem całyczas stoi przy broni i jej pilnuje. W takich sytuacjach najlepiej poczekać, aż skończy się runda.są jednak niuzbrojeni i może ich w każdej chwili zabić. Ich celem jest pomoc szeryfowi.W każdej rundzie da sie zebrać najwięcej 40 coins, czyli walutę, którą można później wydać na różne nowe miecze, pistolety, zwierzaki, efekty i moce. Gra pochłania dużo czasu.