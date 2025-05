Dead by Daylight - top 5 skinów killerów.

Witam was! Dziś chciałbym wam przedstawić top pięć najładniejszych skórek do killerów, którzy występują w grze Dead by Daylight. Jeżeli taki format artykułów wam się spodoba, to wleci topka skinów do survów. Lista jest oczywiście subiektywna; to że się z nią nie zgadzasz, nie znaczy że możesz mi się pluć w komentarzach. Poza tym, praktyczność w grze nie będzie brana pod uwagę. A więc zaczynajmy! A na miejscu piątym...Jest to jeden z najnowszych skinów, można go zakupić tylko i wyłącznie za walutę premium. Dlaczego więc znalazł się tak nisko? Oto kilka powodów. Po pierwsze, maska nie pasuje mi do jego twarzy oraz reszty stroju. Po drugie, ostrze naszego topora wygląda dziwnie i dosyć brzydko. Różni się tym od wieńczącego broń widma serca, które należy do skórki nurski - Panna Smithson. Ona niestety nie załapała się na tę listę. Dobrze, teraz o tym, co w tym skinie wyszło. Klejnotem koronnym jest tutaj wspaniały płaszcz oraz jego złota ozdoba - okaleczony anioł. Ta część ubioru dodaje Widmu majestatu a także dosyć dobrze pasuje do garnituru (To chyba jest garnitur, mi na taki wygląda.) oraz jego topora. Przejdźmy teraz do numeru cztery...Pochodzący z eventu skin do Doktora, obecnie jest do zdobycia tylko za walutę premium. Które rzeczy mi tu nie grają? Będzie to na pewno niesamowicie szpetna głowa. Nie chodzi mi tu tylko o to, że jest ona w dziwny sposób zniekształcona. Nie chodzi też o trzecie oko, dodane zapewne po to, by wyeksponować mutacje, które zaszły w ciele Doktora po terapii serum. Moim głównym problemem, jak przy większości głów Doktorka, są usta. Nie dość że ma on tu krzywe zęby, to na dodatek serum ścieka mu po brodzie. Efekt nie dość że niezbyt ładny, to jeszcze przyprawiający o odruchy wymiotne. Osobiście kojarzy mi się to ze śpiącymi, bardzo starymi ludźmi. Kto widział, ten zrozumie o co mi chodzi. Poza tym, świecąca część "instrumentu kary" wydaje mi się lekko upchnięta na siłę. Ale przejdźmy do ważniejszej części, do zalet. Jest to ciało! Ramiona, dziwne ciemne, prawdopodobnie spalone przez prąd. Przetykane są grubymi rurami, którymi dostarczane jest do jego ciała serum. Z świecącego brzucha zabójcy wystają jego jelita, w obrzydliwym ale jednocześnie pasującym kolorze, ciemnej pomarańczy. Oczywiste jest też to, że Doktor się tutaj świeci, jak każdy ze skinów z tego eventu. Niestety, piękno korpusu nie jest w stanie przebić szpetoty głowy. Dlatego skin ten znajduje się tak nisko. Przejdźmy do numeru trzy...Karotka także zyskała na evencie serumowym i to bardzo dużo. Mówiąc wprost, dostałą naprawdę ładny skin. Pytanie brzmi, co poszło tutaj nie tak? Maska, to jest moja odpowiedź. Ta wydaje się niezbyt pasować do ciała; jest zbyt jasna oraz wydaje się być zrobiona z kamienia bądź z kości. Według mnie to niezbyt pasuje do tego skina, przydały by się bardziej postrzępione, pierzaszto-futrzaste kształty. Kolejnym problemem jest tekstura futra, które pokrywa dużą część ciała Króliczycy. Po pierwsze, jest ono niskiej jakości a po drugie, to przypomina bardziej pióra niż sierść. Kolejnym problemem są straszliwie zaropiałe oczy; ochyda, po prostu fuj. A jakie są zalety? Na pierwszy plan wysuwa się tu broń Łowczyni - rozwalona, przeżarta przez serum i zgniliznę siekiera. Wygląda ona po prostu świetnie! Dużą część robi tu spora szczerba w żeleźcu, nadaje ona tej broni klimatu; Siekiera wygląda przez to na bardzo starą i zużytą a taka właśnie miała być. Pasuje to także do reszty stroju Karotki, ten jest bowiem straszliwie rozdarty, wygląda menelsko, brudno i staro. Te rzeczy sprawiły, żepokonał dwa poprzednie skiny. A z kim przegrał? Oto miejsce drugie...Jeden z dwóch skinów na tej liście, które nie pochodzą z eventu serumowego. Jeżeli chodzi o wady skina... to nie mam tu nic do powiedzenia. Po prostu żadnych nie widzę! Jedyna rzecz, do której mógłbym się tu przyczepić, to pierwszy "płat" twarzy Wiedźmy. Zdaje się on być ucięty zbyt blisko. To wszystko, nie widzę nic innego. To lecimy z zaletami! Po pierwsze, Hag jest tu niesamowicie elegancka. Idealnie został oddany "imidż" nimfy leśnej, bo to właśnie przedstawiać miał ten skin. Dziwnie gładkie nogi wydają się być ubrane w swego rodzaju pończochy, co sprawia, żewygląda na pewien sposób uroczo. (Tak wiem, to było trochę creepy :P ) Następnym atutem tego skina jest liściana spódnica, wygląda po prostu ładnie. Trzecim z nich są barwy Hag. Lubię jasne kolory: czerwony, zielony, żółty, pomarańczowy. Nic dziwnego, że bardzo lubię tą skórkę! Nie dość, że prawie całe ciałojest utrzymane w różnych odcieniach zieleni, to jeszcze jej brzuszek jest żółciutki i świecący. Ale... z kim ta skórka przegrała? Zapraszam na miejsce pierwsze... z którym miałem problemy. Bowiem było trzech kandydatów:orazOstatecznie skórka Widma przegrała z tą dwójką a następnie, Hag przegrała z Wieśniakiem. Tak! Na miejscu pierwszym znajduje się...Co tu dużo mówić! Skin jest fenomenalny! Klejnotem koronnym jest tu korpus, chociaż twarz też jest świetna. Klatka piersiowa jest jednocześnie wychudzona co nabrzmiała a skórę przebijają kolce. Możliwe, że są to żebra, wyrośnięte w dziwny sposób. Taka mutacja mogłaby zajść z powodu masywnego wystawienia na serum. Opis tej skórki mówi w końcu, że zaszczepiono go kilkukrotnie, co spowodowało powstanie ogromnych cyst. A propos! Nie wszystkie te wybrzuszenia to zwykłe gejzery, niektóre z nich tworzą twarze a raczej czaszki. Wygląda to naprawdę ciekawie! Twarz także jest wspaniale zrobiona. Wsiur znany jest z niezwykle brzydkiej twarzy, ten skin naprawia ten problem. Usunięcie oczów oraz wypełnienie podłużnych wgłębień w twarzy serum było naprawdę dobrą ideą. Sprawiło to, że Wieśniak w końcu wygląda groźnie a nie śmiesznie. Dolna część ciała nie jest już tak ciekawa; podarte spodnie, eksponujące zakażone kolano oraz ciemnobrązowe, całkiem eleganckie buty. Częścią już nie tak świetną ale wciąż ładną jest młot. Tu, w odróżnieniu od pałki Doktora, świecący element nie jest wepchnięty na siłę. Został tu dopasowany idealnie, wygląda naprawdę solidnie a nie tak, jakby miało się zaraz rozpaść.No, to tyle! Mam nadzieję że się podobało, oraz że artykuł zostanie zaakceptowany. Naprawdę się nad nim napracowałem.