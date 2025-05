Rispondo ai vostri dubbi su gamehag

astralvolpe mi è capitato recentemente che alcune persone mi scrivessero per sapere come guadagnare pa, dove trovare determinate cose sul sito, perché diventano "rane" e/o "rospi" ecc.. beh se avete una qualsiasi domanda e posso aiutarvi fatele pure :)

zazzzzazzzzazza Quanto ci mette un premio non disponibile a tornare disponibile?

MiateamMuffola2 perché quando diventiamo rane non possiamo più ricevere il premio giornaliero? perché non mi fa giocare hai giochi per avere gemme?

astralvolpe @zazzzzazaecc di solito dipende dal premio, alcuni ci mettono qualche settimana, altri invece non vengono più "ricaricati" ma in quel caso ti mandano una notifica. I premi non disponibili o sono tanto-gettonati-da-esaurirsi-ma-tempo-qualche-giorno-o-in-alcuni-casi-settimana-li-rimettono-o-non-hanno-più-la-disponibilità-di-tenere-quel-determinato-premio-al-momento

astralvolpe @miateammuffola Se diventi una rana perdi alcuni vantaggi tra cui le gamme del login e altre cose, per tornare al tuo stato originale devi svolgere alcune missioni/contratti, finché non riprendi qualche-PA-non-puoi-tornare-come-prima

astralvolpe *gemme / stai attenta che se per un'altra settimana o più non prendi gemme diventi rospo ed è ancora più difficile tornare come prima. Ti consiglio anche solo di svolgere un contratto da telefono magari-da-poco-più-di-200-gemme-e-dovresti-riuscire-a-tornare-come-prima

MiateamMuffola2 ahhhhh ok grazieeeee @astralvolpe

zazzzzazzzzazza Il premio che sto aspettando è minecraft java, ho abbastanza gemme e sono passat quasi 2 mesi

astralvolpe Anche un altro ragazzo che conosco era interessato e l'unica risposta che ha avuto è che doveva aspettare ma non era sicuro che lo avrebbero rimesso

Chungamon come facciamo a fare esperienza?

astralvolpe per i primi 2 livelli è abbastanza facile salire, basta commentare (in modo sensato altrimenti l'esp la tolgono) nei vari topic e forum

astralvolpe poco prima del terzo livello l'esperienza dei commenti non basta (salendo poi di livello diminuisce anche), consiglio di svolgere almeno un paio di missioni o contratti che sono abbastanza per guadagnare-oltre-che-PA-anche-esperienza

astralvolpe basta svolgere un contratto da 500~ PA con quello ti danno anche dell'esp ovviamente più PA guadagni, più esp prendi e più di conseguenza sarà anche lungo il compito da svolgere

astralvolpe se fate i compiti brevi fatene più contemporaneamente magari da pc e telefono anche, bisogna avere un po' di pazienza in alcuni ma alla fine sono quelli che ti danno di più

zazzzzazzzzazza Come funziona la carta prepagata mastercard su gamehag?

Scalmen Ti viene dato un codice che devi riscattare dopo aver fatto un profilo, questo è il link del sito https://www.prepaiddigitalsolutions.com La carta è virtuale e vale un anno

astralvolpe ^^^^^^^^^^ esattamente così

zazzzzazzzzazza Ma il profilo va fatto prima di prendere codice?

astralvolpe In realtà è indifferente, l'importante è che tu lo faccia se vuoi ritirare la prepagata

zazzzzazzzzazza Ah ok, ma non ho ancora capito se un minorenne può usarlo, ho contattato l'assistenza ma mi risponde tipo "Dipende da come si imposta l'età in un determinato negozio"

zazzzzazzzzazza Gli ho chiesto di essere più chiaro e mi ha mandato un Link di un pdf sulle regole di mastercard, penso però di no anche perché non penso chieda tanti informazioni personali ai minori

astralvolpe Perchè alcuni siti impostano un limite di età che può essere 16 o 18 mentre altri non ti chiedono nulla, non ricordo se sulla prepagata ti chiedevano l'età sinceramente





astralvolpe di solito quando sei minore ti fanno inserire i dati di un adulto ad esempio uno dei tuoi genitori, se sei maggiorenne ti chiedono comunque i tuoi dati altrimenti sarebbe inutile fare questa prassi





astralvolpe Al massimo prova a registrarti già ora e vedi che informazioni ti chiedono

zazzzzazzzzazza Mi chiede il codice, non mi fa registrare

zazzzzazzzzazza Certo che però mi danno un pdf con 400 pagine, non trovo quello che mi serve, ma seriamente, guardate voi

https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-rules.pdf



astralvolpe se non ti chiede nessun codice fiscale o età allora non farti problemi





zazzzzazzzzazza Il problema è che non voglio scoprirlo dopo averlo comprato, non mi fa registrare senza il codice

Valelixl Ma posso aumentare lo scudo con la tv zone?

astralvolpe No, non serve a questo. Guardando un video guadagni una pietra, lo scudo rimane solo se ti abboni vip

anna_panto allora le carte di steam funzionano? intendo il steam wallet, in italia si può riscattare o ti dice che fa parte di un'altro paese

LukeGaStr Dopo che ho compleato tutti i compiti dei giochi , verranno aggiornati solo per me o dovrò aspettare un aggiornamento generale?





astralvolpe Puoi riscattare ed essere sicura che funzionino qualsiasi prepagata o steam wallet in euro, se selezioni la wallet steam comunque ti da tutte le informazioni a sinistra @anna





astralvolpe I compiti e i contratti sono in continuo aggiornamento, continuo tra virgole perchè a volte ci vuole un paio di giorni per alcuni nuovi ma controlla sempre anche tutti i muri dei contratti che le missioni variano spesso @Luke

bac213tv il Weekend Chest, dove c'è scritto 500 pa nei giochi, vale anche per i contratti?

astralvolpe Si eccetto per le gemme da login e da tv zone (a volte li conta anche insieme a volte no) ma qualsiasi missione o contratto vale @bac213tv

Uostast Attualmente sono una rana e tra circa 2 settimane diventerò rospo.

In queste settimane ho iniziato un compito che sta prendendo più tempo del previsto.

La mia domanda è: Se divento rospo, riceverò meno pietre dell'anima al termine del compito?





astralvolpe il numero di pietre sarà normale (di base quello non varia) ma comunque con alcune pietre riuscirai a recuperare livello @Uostast

yacr10ssin raga vuoi sapete come guadagnare gemme veloci e tante