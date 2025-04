Qual è li miglior gioco per telefono

Blacky129 Io non lo so ecco perché chiedevo ma io da telefono gioco a roblox, brawl stars e ho pure la versione di Minecraft da telefono. Poi non ho altri giochi e quindi chiedevo per farmi un opinione perché vorrei scaricare un altro gioco ma non so quale. Quindi chiedo per sapere. Beh, che dire grazie per quando mi risponderete! E buona sera! ^^

Andrea_Jenesis16 Installa DLS21 fidati. Arrivwderci

AFocaSgrava Opto per brawl stars, sicuro è quello fatto meglio

Blacky129 okay ^^

ludoviicapinzi io nel telefono non ho giochi presi da steam però giochi davvero belli sono (ti dico quelli che ho io) among us, subway surfes e township, ti giuro davvero molto belli, poi se vuoi provare qualcos'altro di carino c'è anche tomb of the mask... ciao! ^^

Sandy_ trovo che board king sia un gioco molto carino per telefono, il tempo passa molto velocemente. Anche Among us non è male (io lo preferisco giocare da computer).

alebomber263 uno bello secondo me è rules of survival