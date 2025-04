Minecraft vs Roblox

Secondo voi qual è il gioco più bello tra questi due, io non saprei che dire perché sono entrambi belli o almeno a parer mio si. Ma Minecraft ha il suo stile e Roblox anche, quindi non saprei proprio che dire. Ma Roblox mi sa che c'è da molto più tempo e credo che sia stato molto giocato. Ma Minecraf è molto più bello e non riesco a spiegare il perché ma io adoro costruire case, andare in miniera e poi andare avanti con le missioni del mondo.... poi anche picchiare i maiali! Non prendetemi per stupida visto chr mi piace picchiare i maiali su Minecraft ma li trovo stupidi e brutti quindi li picchio e poi cucino la loro carne UwU Quindi lascio a voi la parola!!! ^^

ludoviicapinzi

sono entrambi dei giochi spettacolari a parer mio ^^, non saprei davvero cosa scegliere ahahahah, ci sono dei pro sia per roblox che per minecraft, roblox è davvero bello; è un gioco che contiene milioni di altri giochi e per questo è molto bello, perchè puoi sempre variare. minecraft è lo stesso un gioco che adoro anche se per ora ho la versione craccata quindi per esempio in alcuni server del mio youtuber preferito non posso giocare :( e nulla poi ci sono anche dei contro per entrambi però non c'ho voglia di scrivere, ciaoo ^^