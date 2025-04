Ciao a tutti!! Qualcuno che sa rispondere? Pls

Blacky129 Gamehag fa cagare o almeno abbastanza poi non se capisce quasi niente di quello che devi fare e poi non ti danno manco le gemme su sto coso di account -_- Almeno qualcuno riesce a spiegarmi come si faccia ad ottenere gemme dai contratti??? Perché non funziona o credo di essere io a non capire ma vabbè

Sandy_ dipende se sei da telefono o da computer, io dai contratti ho svolto principalmente sondaggi, e mi hanno accreditato in totale qualcosa come 100-200 gemme. Forse, con i giochi, le gemme non vengono accreditate immediatamente.

AFocaSgrava Bhe, gamehag paga veramente, ti consiglio di giocare da computer e di fare i compiti su giochi come War Thunder, fidati li ho già fatto più di 3k gemme, per quanto riguarda i contratti.... Continua

AFocaSgrava Non prendere quelli lunghissimi, in quanto perdi solo tempo, fai più gemme prendendo tanti compiti brevi

Sandy_ Se sei da computer hanno messo nella sezione Giochi un gioco browser (quindi non devi scaricare niente) di One Piece. Io lo sto svolgendo e fino ad ora mi hanno accreditato le gemme. Per cui ne approfitterei se fossi in te

Chempifj non mi piace fare task su android perchè è una rottura di scatole

AntoDipp da pc puoi fare tanta roba per guadagnare di più

MagioCarlo Da android fai molta roba fidati conviene



alebomber263 ma sono l'unico che non riesce a fare 1 gemma