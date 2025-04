forge of empire/elvenar

edwardvito ciao ragazzi sto riscontrando dei problemi ad effettuare le missione sui giochi scritti nel titolo in quanto le missioni le svolgo e quando invio lo screen me lo rifiutano sempre nonostante sia la prima volta che ci giochi ad entrambi. Sapete come aiutarmi? P.S. utilizzo una mail diversa da quella con cui mi sono registrato su gamehag, poichè utilizzo tale mail solo per i giochi , ma questo in precedenza non mi aveva recato problemi, i giochi me li accettava lo stesso.

Axel9999 Ciao

GaoMatteo2003 devi usa l'email che hai registrato su gamehag non con un'altro email se no non funziona

AleVirali Non e detto funziona solo che stai sbagliando il procedimento ma se credi che tutto e correto ti consiglio di andare a mandare un ticket a misty per verifica manuale

edwardvito ok grazie sono sicuro di non averci mai giocato prima ma dopo vari tentativi che provavo ad inviare vari screen elvenar me lo ha accettato mentre forge of empire continua a rifiutarmelo



MassideadYT boh ame non funzona non so perche ):