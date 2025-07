mi consigliate come arrivare al livello 17?

cri888 Da poco ho iniziato a giocarci e vorrei degli aiuti su come arrivare al livello 17 del municipio

Edfish anch'io ho appena iniziato sorry :sweat_smile:

simone1223 Ci vuole troppo tempo





Filipp_Monkey in realtà non ci sono consigli da dare io ho iniziato 4 giorni fa e sono ale 13 posso dirti concentrati sul municipio guarda le richieste che ti da quando vuoi farlo salire e fai quelle è importante secondo me entrare in una lega o clan perchè puoi ricevere aiuto da altri player e ciò ti farà risparmiare 1 minuto sulla costruzione (sembra poco ma all'inizio serve) in oltre usa i velocizzatori che ti faranno risparmiare molto tempo per ottenerli ci sono delle quest da compiere, IMPORTANTE sono le risorse non esserne mai sprovvisto (cibo, legno e pietra) per cui addestra i soldati che servono a raccogliere risorse in giro per la mappa oltre a costruire fattorie segherie e miniere. Un'altra cosa c'è la possibilità di esplorare costruendo un'edeficio particolare (il tutorial te lo farà fare in ogni caso) fallo il più possibile perchè potresti trovare villaggi che ti regaleranno risorse, gemme, soldati ecc...

Spero di esserti stato utile per il resto porta pazienza e vedrai che in poco più di una settimanella ce la si fa, sel resto sono più di 9000 gemme!!!

DamiCraft05 io ho impiegato 20 giorni in cui gioco in media 2 ore al giorno

è molto semplice basta solo seguire le missioni e concentrarsi nel potenziare solo ciò che è richiesto per il municipio. Del resto non devi mai avere costruttori disponibi cioè devono sempre essere al lavoro come i tuoi soldati che devono sempre raccogliere risorse e combattere

Alex5089 posso dire che questo incarico era molto facile io ci ho messo due settimane questo gioco e come clash of clans solo che e molto piu facile

ImY0urNightmare lol io sono al livello 14 e ho iniziato oggi solo che non capsco una cosa quando schiaccio gioca gratis mi dice di mettere il link sul mio cellulare ma io lo metto pero non funziona pls aiutatemi

ImY0urNightmare ah e se parlo male sono dal pc

Kelvin244io io e da un messe che ci gioco e sono al 13 quasi al 14

ImY0urNightmare lol ho finito devo aspettare solo la loro conferma





ImY0urNightmare ops mi sono appena accorto di essere arrivato al livello 17 in un altro gioco quindi ho sprecato tempo:sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob::sob:

umberto90 ma per cità al lv 17 intendeil mnicipio?





cri888 si







paolamog per guadagnare tempo perlustra più mappa possibile

paolamog sutto la nebbia ci sono molte caverne

Conquistator3lol credo che ci voglia tempo, per arrivare al livello 17, (ok sono un coglione a quello ci arrivava anche mio nonno), allora io ho iniziato oggi e sono al livello 5, da quello che ho visto, e che ho imparato dovreste fare, come primo andare in un clan, che grazie a loro i lavori di costruzione diventano più veloci, dopo capirete come si entra, più gente c'è meglio è, visto che ogni persona con la funziona dai una mano, ti accorcia il tempo di costruzione, non di tanto, ma comunque inizialmente può servire, come secondo consiglio, io vi direi di concentrarvi su quello che vuole il municipio per essere maxato, e infine tanta calma, e non sprecate le gemme subito!!!!!!!!!!

ImY0urNightmare il mio clan ha 120 persone e non aiuta nessuno

aurora_tramonto io finalmente sono arrivato a livello 16 me ne manca uno. posso dire de è un bel gioco, ti fa passare bene il tempo e non ti annoi di giocarci

Giohype tanta pazienza e arrivi sicuro a farlo

Giohype non mi da piu exp djdorn djdndbdj djebrbeh

ertio981 :grin:io ho cominiato oggi e sono al liv 7 pero se giocate tanto ce la fate easy e comunque grazie





ertio981 ciao

genesis26 vi hanno accettato il compito

xuan_bergamini concentrati sul municipio e non su edifici che non interessano la migliorazone del municipio

ertio981 Raga sono al liv 15 FINALMENTE????????????????

ertio981 Livello 16!!! MANCA POCO

Dark1227 Siete riusciti a finire ľ incarico ed ottenere le gemme?

ertio981 ancora no man ca poco

Aronono Peccato, vorrei tanto giocare a questo gioco, però non esiste la versione per pc

Tonyx993677 infatti hahah

F3xir concentrati solo sul municipio, fai solo quello che serve per fare l'upgrade al TH

Evi0_ non saprei aumenta il municipio soltanto e le robe che ti fanno guadagnare

RIPOSSASSINERI ma come si fa a spostare lo screenshot da telefono a pc?