Mi fa shifo

ilking06

A volte ci imbattiamo in frasi talmente belle che ci colpiscono nel profondo, spiazzandoci completamente, e che ci aprono la mente verso universi e pensieri nuovi.



Bastano veramente poche belle parole, che ci accarezzano l’anima dolcemente, per capire che quello che stiamo percorrendo non è il nostro cammino, per mettere in dubbio tutti quei valori che credevamo fondamentali, per vedere il mondo da una prospettiva completamente diversa e accendere quella scintilla che può spingerci a cambiare completamente vita.



Qui di seguito abbiamo scelto quelle frasi belle da imparare assolutamente a memoria e custodire come un tesoro dentro di noi, ma anche da mettere sotto i post e condividere con i nostri conoscenti. Eccole!