csodeku Raphus cucullatus

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Come leggere il tassobox

Dodo

Dronte dodo Raphus cucullatus.jpg.

Raphus cucullatus

Stato di conservazione

Status iucn3.1 EX it.svg

Estinto (1662)[1]

Classificazione scientifica

Dominio Eukaryota

Regno Animalia

Phylum Chordata

Classe Aves

Sottoclasse Neornithes

Superordine Neognathae

Ordine Columbiformes

Famiglia Columbidae

Sottofamiglia Raphinae

Genere Raphus

Specie R. cucullatus

Nomenclatura binomiale

Raphus cucullatus

Linnaeus, 1758

Sinonimi

Didus ineptus

Linnaeus



Il dodo o dronte (Raphus cucullatus Linnaeus, 1758) era un uccello columbiforme della famiglia Columbidae, endemico dell'isola di Mauritius.[2]



Era incapace di volare, si nutriva di frutti e nidificava a terra. Si estinse rapidamente nella seconda metà del XVII secolo in seguito all'arrivo sull'isola dei portoghesi prima e degli olandesi poi.





Indice

1 Evoluzione

2 Causa dell'estinzione

3 La presunta simbiosi con Sideroxylon grandiflorum

4 Reperti

5 Il dodo nella cultura di massa

6 Note

7 Voci correlate

8 Altri progetti

9 Collegamenti esterni

Evoluzione



Scheletro di Dodo

Si crede che il progenitore del dodo fosse arrivato a Mauritius dall'Asia Meridionale. Il suo progenitore più prossimo, noto da alcuni resti fossili, doveva essere lungo circa 35 cm, frugivoro e capace di volare.



L'ambiente favorevole, la scarsità di predatori abituali, e il clima che offriva la possibilità di limitare spostamenti e migrazioni, favorirono in questi uccelli una progressiva atrofizzazione delle ali, cui corrispose una graduale modifica delle abitudini alimentari, alla fine completamente rivolte verso una ricerca del cibo "a terra". Le modifiche strutturali selettive non interessarono solo gli arti anteriori e il becco, ma riguardarono anche le dimensioni de

csodeku La presunta simbiosi con Sideroxylon grandiflorum



Ricostruzione e scheletro dell'animale

Nel 1977 l'ornitologo Stanley A. Temple notò che sull'isola il numero dei tambalacoque (Sideroxylon grandiflorum, chiamata in passato Calvaria maior)[5], un albero che era assai diffuso nel luogo, si era drasticamente abbassato in seguito all'estinzione del dodo e che le loro età erano decisamente avanzate. Facendo risalire la nascita degli alberi rimasti a 300 anni prima, periodo in cui si sono visti gli ultimi dodo, Stanley ipotizzò che la Calvaria maior e il Raphus cucullatus fossero uniti in qualche modo, fino a dipendere l'uno dall'altro, vivendo, perciò, in una simbiosi. Si suppone che il dronte si nutrisse dei frutti del tambalacoque e che il suo robusto ventriglio avesse un'azione erosiva sui duri tegumenti del seme, rendendolo così germinabile.



Le affermazioni di Temple, pubblicate nel 1977 sulla rivista Science, furono contestate già l'anno seguente da Horn, nel 1979 da A.W. Owadally e poi da altri studiosi, e furono definitivamente abbandonate quando si ebbe conferma dell'esistenza in natura di esemplari giovani di tambalacoque (benché rari).[6]



Reperti

I reperti non fossili di questa specie sono rari. Nel 1755 il direttore dell'Ashmolean Museum di Oxford ordinò di gettare l'ultimo esemplare impagliato perché le tarme lo avevano ormai distrutto. Ne sono rimasti conservati fino ad oggi la testa ed un artiglio. Rimane qualche disegno e resoconti da fonti orali.[7]

