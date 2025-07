Meglio PUBG Mobile o Call of Duty Mobile?

per divertimento e bello pubg però anche troppo facile per questo e meglio cod per il competitivo

secondo me call of duty

Cod è più competitivo, ma è anche pieno di bot che fanno 1/2 kill massimo a partita. PUBG invece è un gran casino all'inizio del game, per poi diventare abbastanza vuoto mid game, ma alla fine quando la safe è abbastanza piccola e ci sono rimasti tipo 5/6 giocatori diventa molto più intenso perchè a volte ti devi trovare ad affrontare più nemici alla voolta e cercare un momento di pausa per curarti tutto insieme.

meglio call of duty per queste ragioni 1) e piu relistico 2) ha una grafica migliore 3)ci sono piu modalita ed e piu frequentato alla differenza di pubg

Secondo me Call Of Duty Mobile, purché è molto più frenetico e poi ho sempre amato la saga di CoD

tutta la vita call of duty, non farà mai schifo quanto pubg :rofl::rofl:era uno scherzo scelgo pubg io

