Piccoli tip da parte mia per i novizi nel sito! ;)

Rytheex

Ecco dei piccoli consigli da parte mia per non essere segnalati e non retrocedere di esperienza. 1) Non spammare 2) Non plagiare articoli interni o esterni al sito 3) Avere un linguaggio civile 4) Non cercare di imbrogliare con screen falsi Ho tenuto a scriverli perché molti pensano che la gente non si accorga dei loro tentativi spudorati di spam e plagio, ma hey... io vedo tuttoh xD La messa è finita, andate in pace! :wink: (e per favore, sta volta iniziate a rispettare i TOS del sito)