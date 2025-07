Lazzaro

Tanki Online è un browser game in 3d, nel gioco si impersona un pilota di carri armati e si dovrà combattere in diversi scenari-arene. La grafica del gioco, ovviamente, non è dei livelli più avanzati, ma per essere un browser game in flash non è affatto male. Nel gioco è possibile modificare il proprio carro comprando nuove vernici, torrette o corazzature, è possibile unirsi in clan. Nel gioco sono presenti molti italiani, sopratutto nel server 10, anche se il gioco per ora è disponibile in lingua inglese, tedesca e russa. Il mio consiglio è di provarlo, al massimo ci perdete 10 minuti: è possibile giocare qualche partita senza alcuna registrazione.