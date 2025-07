Siete nuovi e cercate una gilda?

Rytheex

Se siete nuovi nel gioco e volete crescere in fretta utilizzate il primo rilocatore neofita che vi viene fornito per trasferirvi nel regno 518 (selezionabile cliccando l'apposita icona a forma di mappamondo nella mappa del regno, collocata in basso a sinistra): quindi unitevi alla gilda [C|V] Citta del Vaticano. Infine utilizzate il secondo rilocatore neofita per trasferirvi alle coordinate precise nella base della gilda. Sarete accompagnati in questo "percorso" da dei veterani del gioco, me compreso e sarete boostati da giocatori con castelli alti o addirittura maxati, con una protezione decisamente maggiore rispetto alle altre gilde molto più piccole formate da castelli livello 10 massimo. Vi aspettiamo!