( 11 ratings)

WarFrame un gioco f2p fatto bene?

nel gioco è possibile acquistare la moneta secondaria ovvero i platini sono soltano opzionali puoi guadagnarli senza spendere un euro vendendo i tuoi oggetti prime potrai guadagnare e comprarti quello che vuoi WarFrame è un gioco della Digital Extremes nato nel 25 marzo 2013 per computer, per console il gioco è arrivato successivamente.

è un gioco co-op sparatutto in terza persona ambientato nel sistema solare.

Il gioco ti fa impersonare un Tenno un antico guerriero che dopo essere stato risvegliato dal criosonno nel bel bel mezzo di una guerra tra Grineer una versione avanzata del uomo, siamo anche contro i Corpus mercenari e abili costruttori di intelligenze robotiche che ci ostacoleranno durante il gioco,

affronteremo anche un virus che infetta qualsiasi cosa,una piaga che sta colpendo tutto il sistema solare.

In battaglia useremo dei waframe a nostra scelta che ognuno ha diverse abilità.

al inizio del gioco appena ci saremo registrati avremo una scelta "importante" potremmo scegliere tra 3 warframe iniziali che sono Excalibur, Mag e volt.

il nostro equipaggiamento sarà formato in 5 parti

arma secondaria corpo a corpo potrai usare spade ad una mano o a due mani pugnali leggere un ascia da guerra oppure un martello da guerra.

arma primaria avrai una vasta scelta di fucili d'assalto, fucili da cecchino, archi e fucili a pompa.

arma secondaria potrai scegliere armi comuni come pistole oppure coltelli da lancio e shuriken.s

avrai anche dei companion che ti aiuteranno nel corso delle tue missione



1. ci sono varie sentinelle con diverse abilita alcune scannerizzano ogni cosa che vedono o sparano ai nemici.

2.il kubrow assomiglia ad un cane, hanno diverse razze e ognuna di esse hanno abilità diverse

3.il kavat è un gatto alieno che sta al posto del kubrow, questo a differenza del kubrow a molte meno razze ovvero 3 ma hanno abilita diverse.



Otre ai warframe normali esistono delle loro varianti ovvero i prime (la stessa cosa con le armi) che aggiungo un apparenza diversa e statistiche migliorI.poi ci sono le MOD che sono molto importanti per le caratteristiche delle nostre armi e warframe che potenziano le statistiche e se usate bene si possono creare delle build devastanti, le mod normali possono essere prime sono come le normali ma migliori.

Ci sono anche le mod riven ovvero delle mod che hanno delle particolarità in più possono essere usati solo per un arma specifica e danno un bonus positivo e uno negativo se si ha fortuna se ne possono trovare di veramente rare e guadagnarci platini vendendole.

Ci sono diverse tipologie di missioni come



1.missioni assassinio il giocatore deve farsi strada uccidendo i nemici fino ad arrivare al boss che si dovrà uccidere dopo averlo ucciso si scapperà, in certi casi dovrai avere dei certi oggetti per poter sfidare un boss



2.missioni di cattura consistono nel catturare un bersaglio vip nemico dopo averli fatto abbastanza danni da farlo cadere lo catturerai per farlo interrogare dopo di che si può accedere al estrazione.



3.missioni di difesa il giocatore deve proteggere una camera criogenica da ondate di nemici, ogni 5 round hai la possibilità di andartene.



4.missione di difesa mobile il giocatore dovrà hackerare un terminale e proteggerlo per 2 minuti poi hackerarne un secondo e proteggere anche questo fino allo scadere del tempo



5. missioni dirottamento il giocatore deve dirottare un carico il giocatore ed e costretto a sacrificare i suoi scudi per il movimento della struttura.



6.missioni di inganno il giocatore deve installare un datamass (che apparirà vicino a lui al inizio della missione) al interno della console per far cambiare rotta ai nemici.



7.missioni di intercettazione il giocatore deve catturare e mantenere 4 stazioni radio dei nemici per intercettare le comunicazioni nemiche.



8.missioni di invasione corpus e grineer si scontrano fra di loro, il giocatore deve scegliere con chi schierarsi una volta completate 3 missioni la squadra con cui ti sei schierato di darà un premio.



9.missioni di salvataggio il giocatore deve trovare un ostaggio nelle prigioni i nemici saranno già in allerta per la vostra presenza, appena avrete aperto la porta che vi condurrà alle prigioni scatterà un conto alla rovescia e dovrete liberare l'ostaggio se il tempo finisce fallite la missione.



10.missioni di sabotaggio il giocatore deve il reattore della nave che causerà la sua instabilità e dovrete scappare prima dello scadere del timer.



11.il giocatore dovrà distruggere 3 alveari infested protetti a loro volta da 5 tumori infested.



12.missioni di scavo il giocatore dovrai andare nei punti specificati sulla mappa. verranno rilasciate delle scavatrice e si dovranno alimentare con delle celle d'energia che alcuni nemici faranno cadere alla loro morte.



13.missioni di sterminio dovrai uccidere un certo numero di nemici imposto dal gioco appena avrai ucciso tutti i nemici potrai andartene.



14.missioni di sopravvivenza il giocatore dovrà combattere contro orde di nemici e ogni tot dovrà ricaricare il supporto vitale che verrà rilasciato in giro per la mappa per non morire la missione finisce quando il giocatore decide di andarsene.



15.missioni di scorta il giocatore deve scortare delle squadre di sopravvissuti dentro le navicelle infested e impedire che muoiano.



poi ci sono anche delle missioni speciali ovvero



16.missioni di allerta sono disponibili solo per alcuni minuti e danno sempre un premio se finite



17.missioni nightmare sono missioni con difficoltà aumentata durante il resto della partita il giocatore sarà affetto da malus.



18. missioni sortie per giocare a queste missioni devi avere un warframe rank 30 hanno sempre un malus attivo e appena le finirete avrete un premio casuale.



ci sono anche associazioni a cui puoi unirti (da non confondere con con i clan) in cui sacrificando dei oggetti potrai salire di livello e prendere oggetti esclusivi di quella associazione.



1. Steel meridian



2. Arbiters Of Hexis



3. Cephalon Suda



4. Perrin sequence



5. Red Veil



6. New Loka



Tutte queste organizzazioni non sono alleate tra di loro quindi se sceglierete 2 organizzazioni una alleata con l'altra le altre che avranno come nemico la vostra, ogni tanto durante le missioni manderanno un gruppo di nemici per uccidervi.



in breve questo è warframe non giudicate il gioco solo dopo 2 ore che io dopo 375 ore di gioco ogni tanto vengo a scoprire cose che non sapevo.

Grazie per aver letto il mio primo articolo.