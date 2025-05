( 2 ratings)

WARFRAME: A CHI PIACE FARMARE ?

Recensione del gioco Free to Play: Warframe. Oggi voglio parlarvi di un gioco parecchio complicato da recensire: WARFRAME.

Warframe è un gioco free to play coop sparatutto in terza persona. L'obiettivo del gioco oltre alle quest che costituiscono una delle trame migliori mai viste per un free to play è collezionare tutti i warframe. I warframe si dividono in normali e prime. I pezzi dei Warframe Prime si ottengono aprendo le reliquie ottenibili durante le varie missioni.

Esistono un'infinità di modalità tra cui: scavo, postazione, sopravvivenza ecc.

La nostra base principale sarà una nave tramite la quale potremo visitare i vari pianeti delle missioni. Tutte le missioni saranno essenziali al nostro scopo finale, ogni missione ha un tipo di materiale ottenibile giocando, i materiali serviranno per craftare i vari warframe. I nemici saranno divisi in fazioni come i grineer, i corpus, gli infested ecc. ognuno con le sue abilità e resistenze.

La peculiarità di Warframe sono le MOD equipaggiabili sia alle armi che agli stessi warframe, essi con migliaia di combinazioni si potranno ottenere effetti migliori per diversi nemici e per ogni warframe.

Saranno presenti anche missioni con l'archwing: ali con propulsore e fucili.

La grafica seppur si tratti di un free to play è davvero gradevole, gli effetti luce e acqua sono davvero ben resi. Ultimamente è uscito un sostanzioso aggiornamento del gioco che aggiunge una modalità open world, essa introduce una modalità di pesca con i warframe ed esplorabilità dell'ambiente volando con l'archwing. Il gameplay è ben strutturato, comprendente di una base di spostamento "parkour".

Lo consiglio ai giocatori a cui piace il farming estremo ed i giochi action.