War Thunder : un gioco da provare assolutamente. So bene che ci siano numerose recensioni di questo gioco ma ho deciso di fare un articolo su War Thunder poiché mi ha tenuto attaccato al pc per molte ore. In poche parole War Thunder è un videogioco multiplayer online di combattimento con mezzi aereoplani,terrestri, elicotteri e recentemente anche navali.Per prima cosa bisogna dire che questo gioco èPer il suo gameplay, le sue dinamiche, i suoi dettagli e la sua complessità ci si aspetterebbe che War Thunder fosse a pagameto e invece no. E' vero che vi è la possibilità di comprare con soldi reali particolari modelli di veicoli o strane livree o ancora modifiche meccaniche per i mezzi ma questo non va a discapito degli altri giocatoriIl gioco si basa su sette nazioni : Stati Uniti, Germania, Urss, Inghilterra, Giappone, Italia e Francia. Le prime tre sono le più aggiornate e con il maggior numero di unità, le altre quattro invece sono più marginali. Inoltre ogni nazioni ha le proprie medaglie, stemmi, livree e trofei che possono essere sbloccati compiendo delle missioni o semplicemente giocando.Le maccanica di base del gioco è simile a molti altri giochi di questo genere: i giocatori si scontrano varie mappe in modalità a scelta. Queste modalità possono essere: battaglie arcade aeree, battaglie tra carri armati, battaglie aeree realistiche, simulatore, assalto arcade aerea, in battaglie personalizzate e in numerosi eventi e tornei che vengono organizzati. Combattendo le battaglie si ottengono sia crediti e sia esperienza. Con i primi si possono comprare i potenziamenti che si sbloccano per i vari veicoli mentre con la seconda si sbloccano veicoli sempre più tecnologici e avanzati.Oltre alle tipologie di battaglie che ho appena menzionato vi è la possibilità di giocare missioni in single player che ripercorrono le ambientazioni storiche della seconda guerra mondiale e anche una campagna storica che però bisogna acquistare con soldi veri.Del gioco a me piace molto i dettagli perfetti dei veicoli : è impressionante pensare a quanto tempo ci sia voluto per crearli e per renderli "giocabili" (scusate se uso questo termine del quale non sono sicuro dell'esistenza, ma mi piace). Per esepio con il passare delle partite si può notare il deterioramento delle ali o della fusoliera degli aerei, o anche i carri armati che si sporcano e si arrugginiscono. Inoltre adoro il fatto che per ogni veicolo ci sia una dettagliata spiegazione della sua storia, che molte volte mi perdo a leggere.Guardate questo carro armato come è dettagliato: la mitragliatrice e l'antenna sulla torretta, la polvere che viene alzata dai cingoli, la livrea che copre l'intero veicolo e e tutti gli altri piccoli dettagli che si trovano.War thunder è un gioco con ottime potenzialità e in continua espansione,sviluppo e aggiornamento che vale sicuramente la pena di scaricare, almeno per provarlo (questo è d'obbligo) e che vi saprà tenere attaccati al pc come è successo a me.Vi augoro una buona partitaStrifyk