( 4 ratings)

War Thunder

War Thunder è un gioco che ho avuto l'opportunità di provare grazie a questo sito, quindi non sono molto esperto ma mela cavo. War Thunder è un splendido gioco di guerra in stile MMO.

Questo è un gioco di guerra dedicato alla aviazione ma saranno disponibili anche carri armati e mezzi pesanti su qui noi potremmo giocare.

In questo gioco combatti con giocatori reali sparsi in tutto il mondo.

Su War Thunder ci sono molte modalità di gioco ma io ho avuto solo l'opportunità di giocare alla modalità standart, anche se era stupenda preferirei se ci fosse l'opportunità di scegliere il tempo di gioco desiderato.

Questo gioco è fatto veramente molto bene e ci sono una varia vasta di scelta di veicolo dai caccia ai bombardieri.

Una cosa molto interessante è che all'inizio del gioco abbiamo l'opportunità di scegliere il nostro veicolo in base alla nazione e per esempio io ho scelto l'Italia dove ho scoperto che la Fiat faceva aeri grazie alla funzione molto interessante che passando sopra l'aereo con il mouse spiega il genere di aereo e fa una breve descrizione di quel aereo.

Ora vi faccio vedere una breve carellata che spiega le caratteristiche di War Thunder.

1)Ci sono svariate esperienze di PvP che si possono fare su una vasta scala.

2)Tramite le impostazioni si possono aggiungere amici esperti o meno con cui possiamo liberamente giocare.

3)Gli aeri, le navi e mezzi pesanti sono super dettagliati come la grafica stessa di questo gioco.

4)Possiamo godere di una grafica eccezionale, degli effetti sono realistici e una musica a tema scelta benissimo.

5)Questo gioco ci permette di avere una comunicazione con gli altri player tramite una chat, purtroppo non si può chattare con i vocali.

6)Per i principianti come me abbiamo l'opportunitaà di attivare un tutorial che ci spieghera (in italiano se abbiamo messo la lingua predefinita l'italiano) come pilotare un aereo o come sganciare delle bombe con il bombardiere.

7)Abbiamo una vasta scala di modalità di gioco da giocatore singolo oppure arcade che potrete cambiare quando e come preferite.

Questo gioco,ci fa scelgliere la grafica asseconda del pc che abbiamo.

Per esmpio possimo aumentare la grafica al massimo e ci sono molte opzioni,questo vale anche per l'audio di gioco.

Scaricando questo gioco sono sicuro che non vi annoierete ;)

Vi ricordo anche che questo gioco è totalmente gratutito e possiamo scaricarlo tramite il sito ufficiale di War Thunder.

Spero che questo articolo vi sia stato utile e che vi abbia convinto di scaricare questo gioco anche se non ho fatto una spiegazione super dettagliata.