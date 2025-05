Se mai ti sei chiesto cosa si provasse ad essere ufficiali piloti della Seconda Guerra Mondiale la risposta èè un free to play MMO di simulazione Aerea, Terrestre ,Navale , modalità, prodotto dalSe sei pronto a quelle sensazioni salta su!! troverai un mondo di players pronti a darti una caccia sfrenata in cielo in terra in mare,solo con le tue astuzie o abilità di pilotaggio riuscirai ad evadere i loro attacchi, avrai modo d'imparare dai più grandi Assi del cielo..

Non ricordo un altro gioco free to play dove si possano trovare la qualità di War Thunder.

Quando entrerai in War Thunder ci saranno da scegliere i tutorials aereonautica o terrestre ,il mio consiglio iniziale è quello di prendere l 'aereonautica perchè ti aiuterà a capire facilmente quali sono i meccanismi di tutto il gioco.

Dopodichè sceglierai le fazioni con cui combattere : Usa, Germania,Inghilterra, Russia, Giappone,Italia, a seconda della scelta avrai un modo o un diverso stile di pilotaggio in quanto gli aerei sono fedelmente riprodotti ai loro dati visivi e statistici.

Le modalità di gioco sono:

1)Singola con il quale il giocatore avrà modo di allenarsi contro i bot in missioni dinamiche.

2)Multiplayer che è divisa in arcade dove i giocatori possono sfidarsi in condizioni massima manovrabilità. Realistica dove i giocatori sfideranno altri player con sistemi molto reali come per esempio il consumo di carburante o il riscaldamento del motore.Simulazione dove i giocatori giocano con la sola visuale della cabina senza l' aiuto di sistemi di rilevamento.

3)Coop dove i giocatori in condizioni di gioco arcade si aiutano quotidianamente per il livellarsi o per prendere premi a fine ondata.



Veicoli Terrestri (carri)

le modalità di gioco per i veicoli terrestri sono le stesse di quelle utilizzate per l' aereonautica, cosi come l aereonautica sarà molto importante livellare le abilità dell' equipaggio inserito nello slot per avere a bordo comandanti ,cannonieri, mitraglieri all 'altezza della situazione.

Inoltre è possibile giocare anche in modalità di total war dove i partecipanti sono sia carri che aerei.



Navi da guerra.

al momento sono esclusivamente possibili ai giocatori che acquistano il pacchetto in quanto sono ancora in via di sviluppo e quindi non ancora pronte per i player free to play.



Come detto inizialmente non ricordo un altro gioco free to play che abbia le qualità di War thunder , in quanto rispetto ad altri nomi War Thunder è molto curato le fix del gioco sono fatte meticolosamente anche 6 volte a settimana, difficile quindi trovare Bug o problemi riguardanti al matchmaking.

La grafica è straordinaria con scenari che di sicuro fanno invidia al miglior gioco in commercio , i cockpit dei veivoli sono realistici il sonoro delle armi o dei motori dei veivoli fedelmente riprodotti.

War thunder è un open Beta offre al giocatore una total war dove aerei, navi, e carri si incontrano , offre una varietà di contenuti ampia, un gioco sempre in sviluppo non è un gioco Pay to win il giocatore ha la possibilità di crescere il proprio albero di veivoli senza nessuna spesa ,e di abbattere l' avversario sfruttando tutta la propria abilità.

Bisogna proprio dirlo è un grande gioco è regala emozioni uniche.