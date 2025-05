( 1 ratings)

War Thunder, un gioco che "abbatte" la concorrenza

Il migliore gioco di guerra mai sviluppato! Ciao a tutti, mi chiamo Luca e oggi sono qui per parlarvi del gioco "War Thunder"



Innanzitutto premetto che tale gioco, essendo gratis, è facilmente accessibile a tutti (o meglio, forse gli unici due elementi che dovresti tenere in considerazione per poterci giocare sono lo spazio che occupa, ossia 9 GB circa, e la necessità di una buona scheda grafica per poter godere meglio il gioco).



Ma ora, prima di parlare del gioco vero e proprio, ti vorrei fornire un paio di nozioni esclusivamente tecniche e, dato che so che potrebbero risultare noiose, cercherò di essere rapido e indolore.

Il gioco è stato sviluppato da Gaiji Entertainment nel 2013 come 1° versione sottoforma di Open Data, e venne pubblicato ufficialmente solo nel 2016.

inoltre può essere supportato da vari dispositivi quali Windows, Mac, Play Statio 4 etc...



Parliamo ora del gioco in sé per sé.

Lo scopo di War Thunder è assimilabile a quello di altri giochi della stessa categoria, ossia far progredire il giocatore con punti esperienza forniti da varie missioni, guadagnare la valuta del gioco e, infine, sbloccare nuovi veicoli e miglioramenti con i quali fare nuove missioni.

Un altro modo per ottenere punti esperienza è il completamento di particolari sfide quali, per esempio, abbattere un determinato numero di nemici o altre simili.

Però, ciò che contraddistingue veramente questo gioco dagli altri è la presenza di 4 differenti valute virtuali, suddivise a seconda che esse siano ottenibili attraverso le varie missioni o acquistandole.



Sono presenti due tipologie di mezzi: i venivoli aerei e i veicoli terrestri corazzati (meglio conosciuti come carri armati).

Questi sono tratti da veicoli realmente esistiti e realmente utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Inoltre i campi di battaglia sono anch'essi puramente reali e di una bellezza mozzafiato, curati nei più minimi dettagli.



Quindi, per concludere, perchè tu, che sati leggendo questo articolo, dovresti giocare a War Thunder?

Beh, perchè secondo me questo gioco risulta essere senza ombra di dubbio il migliore tra tutti gli altri giochi di combattimento che finora ho potuto provare e anche perchè non è incentrato solamente su una sola tipologia di mezzi ma comprende varie tipologie di veicoli e anche varie tipologie di battaglie, il che significa che non ci si annoia mai!



Detto ciò, che cosa stai aspettando? Vai subito a provarlo!