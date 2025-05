War Thunder introduzione

Non appena entri in battaglia, ti trasferisci immediatamente in un altro mondo, il mondo della strategia, l'astuzia militare e l'acrobazia.



WarThunder impressiona con le sue dimensioni, la grafica e il suono al massimo livello, combinando tecnologia a terra e aviazione (il gioco e possibile giocarci in qualsiasi pc .), così come la flotta (Costantemente aggiornata).

C'è la possibilità di collegare il volante, il che rende il controllo dell'aereo incredibilmente realistico.

Diverse modalità di gioco, diversi tipi di truppe e armi, questo è un breve elenco di ciò che il giocatore si aspetta quando entrerà in questo pazzo mondo pieno di azione =).

War Thunder si presenta come una sorta di ibrido a metà tra l'arcade e la simulazione .Ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, sin dall'inizio ci chiede per quale delle cinque nazioni principali desideriamo combattere(USA, Regno Unito, Germania, Russia e Giappone)e ci catapulta nel menu principale dove inizia la nostra avventura.______________________________________________________________________________________________________________War Thunder nel menu principale Offre diverse modalità di gioco, da quelle single player fino a battaglie competitive o cooperative online fino a 32 giocatori e sin dall'inizio ci chiede per quale delle cinque nazioni.è ottimizzato per trovare sempre partite con presenti giocatori del nostro stesso livello anche perche senno vi distrugerebero con un colpo.Inizialmente avremo a disposizione due soli velivoli ma man mano che faremo partite ci daranno punti a seconta del contributo dato inbattaglia che ci permettera di ricercare veicoli sempre più belli e potenti .Per fare maggiore danno bisognera puntare e spostare leggermente il mirino fino a quanto l'indicatore diventa verde a centro dello schermo potra essere di quattro colori bianco (nessun danno),Giallo(piccolo danno),rosso(medio danno)Verde (danno elevato).______________________________________________________________________________________________________________Inoltre il danno sara maggiore anche dove spari al nemico se colpite la cassa munizioni o il rotore dei veicoli avrete danni doppi inoltre bisognera anche stare attenti se ci sara bisogno di spegnere incendi o riparare i veicoli e stare attenti al artiglieria perche ci sara bisogno di spostarsi seno verrete distrutti con un colpo.Il danno che ci verra fatto ho faremo al avversario dipenderà anche da corazzatura del veicoli delle munizioni caricate in oltre al avanzare del tempo di gioco e del contributo ci permetterà di sbloccare a base belle skill del veicolo ci permettera di sostituire l'equipaggio o fare fuoco di artiglieria o fare un attacco Aereo .Avremo a disposizione se verrete distrutti altri 2 tentativi con lo stesso ho con veicoli diversi per vincere bisognera ottenere il controllo dei punti A-B-C o solo del punto A dipende dalle modalità.______________________________________________________________________________________________________________in sintesi