War Thunder è molto bello ma...

Inizialmente sviluppato in esclusiva PC come gioco di aerei ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, War Thunder è approdato anche su console, introducendo carri armati, una modalità simulativa ed una quantità generosa di contenuti.

Sostanzialmente sono due le modalità di gioco, una dove siamo chiamati a controllare diversi aerei e nell’altra dei carriarmati, entrambe disponibili nelle versioni Arcade e Simulazione. Non mancano all’appello tornei, battaglie storiche o personalizzate ed eventi di vario tipo.

Tramite le battaglie Arcade è possibile cimentarsi in scontri della durata di 10 minuti circa con obiettivi che variano di partita in partita.

War Thunder è di stampo tattico, per tanto l’obiettivo principale è quello di conquistare i cieli durante gli scontri aerei, distruggendo i nemici. I giocatori nel corso delle partite Arcade incentrate sull’utilizzo degli aerei, hanno come obiettivo non solo quello di eliminare gli avversari, ma anche di utilizzare bombardieri, caccia e il vasto arsenale a disposizione, per difendere la posizione o conquistare quella avversaria, come accade sostanzialmente nella tradizionale Re della collina.

Ogni qual volta il proprio aereo viene abbattuto, il giocatore può rientrare in partita utilizzandone uno differente. Nella modalità realistica invece ci ritroviamo a prestare maggiore attenzione ad ogni manovra, rendendo l’esperienza di gioco più realistica possibile, abolendo totalmente l’HUD per immergere appieno il giocatore nell’esperienza proposta.

Il velivolo resiste ad un certo numero di colpi, incrementando la difficoltà di gioco e costringendoci più volte a riparare i danni per non soccombere, inoltre come accade nella realtà, non è possibile rientrare in partita.

Lo stesso discorso naturalmente è valido per i carriarmati ma con alcune differenze. Nella modalità Arcade abbiamo a disposizione aiuti come la possibilità di mirare e colpire più facilmente i bersagli, che naturalmente non moriranno al primo colpo, rispetto la modalità realistica dove l’esplosione dei punti deboli può provocare la distruzione del carro.

Nella modalità Arcade abbiamo a disposizione 2 rientri ed un totale di 3 carri mentre in quella realistica un solo carro, uccidendo le altre unità ed ottenendo punti, è possibile rientrare in gioco. Naturalmente nella modalità realistica non si hanno a disposizione aiuti e HUD, inoltre viene richiesto il raggiungimento di un certo numero di punti.

Il sistema di controllo è abbastanza intuitivo per entrambi i veicoli, con la possibilità di controllarli con estrema comodità anche utilizzando il controller, nonostante l’utilizzo di mouse e tastiera sia da preferire.

Selezionata la propria nazionalità, avremo a disposizione differenti aerei e carri da scegliere, con la possibilità fin da subito di cimentarsi nelle due modalità di gioco, suddivise come vi abbiamo detto, in Arcade e Simulazione.

Vincendo le battaglie è possibile accumulare punti con i quali ottenere nuovi equipaggiamenti e unità. Come ogni free to play che si rispetti, non manca la possibilità di acquistare con denaro reale ciò che occorre al giocatore per avere la meglio sugli avversari, senza attendere l’accumularsi dei punti esperienza necessari per ottenerli.

Ogni veicolo può essere potenziato, migliorato e personalizzato a seconda delle proprie esigenze.

War Thunder è tutto questo e molto di più. Nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosi aggiornamenti da parte del team, alcuni mirati a migliorare l’esperienza di gioco, altri ad aggiungere contenuti tra mappe, veicoli ed equipaggiamenti.

Un titolo in grado di intrattenere i giocatori per svariate ore, competitivo quel tanto che basta da spingere il giocatore a studiare le migliori strategie per avere la meglio sugli avversari, optando per la tattica piuttosto che per i combattimenti in mischia