War Thunder - Guerra nei cieli

Salve a tutti, oggi vi andrò a parlare di War Thunder, un videogioco free2play, ovvero totalmente gratuito, basato sulla guerra, strategia militare e tutto ciò che può rappresentare l'ambito della guerra.

Nel lontano 1943....scherzo ragazzi, parliamo del lontano 2013, anno d'uscita di uno dei più famosi giochi Multiplayer Online incentrato sulla guerra, War Thunder. War Thunder è un gioco principalmente incentrato sulla guerra mondiale, la seconda per l'esattezza. Inutile dire che la trama in un gioco di questo genere sia pari a 0, d'altronde il gioco non punta al raccontare le vicende della guerra stessa, ma bensì a far divertire i giocatori facendoli interpretare i panni(metallici) dei veicoli militari. Il gioco si divide in due aspetti: l'ambiente caratterizzato dalla guerra terrena, caratterizzata dai vari veicoli militari da terra, come carri armati, veicoli anti-aerei, ecc... e l'ambiente aereo, caratterizzato da una strenua lotta tra aerei di diversi tipi, caratterizzato anche da bombardamenti che si possono fare su diversi obbiettivi. Ma parliamone più nel dettaglio.Partiamo dal presupposto che il gioco è incentrato principalmente sulla lotta aerea. Appena scaricherete il gioco, oltre al tutorial, il gioco vi punterà principalmente sull'aspetto aereo. Tuttavia, il gioco mette a disposizione anche la lotta terrena, che tuttavia è caratterizzata comunque da un certo aspetto "aereo" in quanto, nonostante stessimo pilotando un carro armato, abbiamo la possibilità di evocare un aereo di supporto(che guideremo noi stessi) e fornire supporto aereo. Ovviamente, durante questa operazione, il nostro carro armato rimarrà indifeso, visto che noi saremo impegnati a guidare l'aereo. Esistono due modi per esser sconfitti in questa maniera: o si fa fuori direttamente il carro armato(facendo ciò anche l'aereo pilotato cadrà a terra), oppure distruggiamo l'aereo, facendo tornare il nostro avversario nel suo carro armato. L'aspetto aereo principale, ovvero la lotta vera e propria tra aerei che non è caratterizzata da carri armati, è divisa in 2 aspetti: la lotta tra aerei e il bombardamento aereo. Vince la squadra che riuscirà a sconfiggere tutti i nemici o a distruggere tutti gli obbiettivi tramite il bombardamento. Aspetto fondamentale di questo gioco è la possibilità di personalizzare e potenziare i propri carri armati. Inoltre il gioco ci mette a disposizione la possibilità di fare ricerche tecnologiche, sbloccando mezzi armati sempre più moderni e potenti. Un aspetto alquanto importante è la possibilità di poter scegliere la propria nazione e, di conseguenza, avere aerei differenti dagli altri. Tra le varie nazioni che potremmo scegliere troviamo l'America, il Giappone, la Germania ecc...Il gioco è molto carino e ha tutt'oggi una certa influenza su noi videogiocatori. La grafica è ben curata e le meccaniche sono ottimali. Consiglio di giocare a questo gioco insieme a qualche amico, per arricchire così la propria esperienza di gioco e farci sopra 2 risate. L'articolo si conclude qua, spero vi sia piaciuto.