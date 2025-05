( 5 ratings)

Una nuova Battle Royale?! - Fortnite Battle Royale

Vi presenterò a grandi linee la nuova modalità di questo bellissimo gioco uscito da qualche mese, consigliatissima, molto carina e in stile cartoon. Eccomi qui con un nuovo articolo per voi!

Oggi vi presenterò la nuova modalità di un gioco molto bello e dalla grafica accattivante, Fornite Battle Royal, grafica in stile cartoon molto bella, ma soprattutto, è un free-to-play, quindi tutti possono accedervi!

Questo gioco prevede diverse modalità: Singolo, Duo (aggiunta recentemente), Gruppi. Per le modalità Duo e Gruppi è possibile richiedere una sorta di riempimento automatico, in modo tale che se volete giocare in gruppo o in duo e siete da soli potrete comunque giocare in quella modalità grazie all'auto-riempimento fornito dal gioco stesso.

Ad ogni partita può partecipare un massimo di 100 giocatori, scontato dire che l'obiettivo del gioco è rimanere per ultimi!

La partita comincerà con un autobus volante (si, non sto scherzando, parlo proprio di un autobus, che vola poichè è appeso ad una mongolfiera) che sorvolerà i cieli di un'isola, sulla quale dovrete atterrare. Premendo la barra spaziatrice nel momento che preferite (entro il limite di tempo fornito) potrete atterrare nel luogo da voi prescelto. Questo è possibile farlo consultando la mappa premento M sulla vostra tastiera, mentre il bus vola, e potrete anche mettere un segnale sulla mappa che vi indicherà la direzione da seguire per raggiungere il suddetto una volta atterrati, o durante l'atterraggio.

Una volta a terra, il vostro obiettivo sarà quello di cercare nei vari edifici armi, pozioni, bende, kit e tutto il necessario per la vostra sopravvivenza.

Ci sono armi di diverso tipo, o per meglio dire, colore.

Mi spiego meglio:

-armi bianche: comuni,danno ridotto;

-armi verdi: non comuni, danno maggiore rispetto alle armi comuni;

-armi viola: rare, fanno un numero consistente di danni;

-armi azzurre: ancora più rare, il danno è alto;

-armi arancioni: molto rare, reperibile nelle casse che atterrano in maniera del tutto randomica dal cielo.



Oltre alle armi sarà presente una pazione azzurra, che vi fornirà uno scudo pari a metà della vostra vita, ovvero 50 punti di scudo, anche questo non si trova troppo facilmente, ma non è nemmeno così difficile da recuperare.

Inoltre potrete trovare delle bende, che vi cureranno al massimo fino a farvi arrivare a 75 di vita, e il medikit che vi curerà invece del tutto.

La mappa, come per altri giochi in stile Battle Royale, si restringerà ogni tot minuti, fino ad arrivare ad essere molto piccola. Sarà quindi necessario avviarsi di volta in volta nella zona sicura che verrà mostrata sulla mappa. Ci sarà inoltre una mini mappa per aiutare i giocatori ad orientarsi all'interno del gioco, e sulla quale verrà indicata anche la zona sicura, ma non solo, vi indicherà anche la direzione da seguire per raggiungerla.



E questo è quanto per quanto riguarda questo gioco, spero che vi sia venuta voglia di giocarci! provatelo, è molto bello e divertente!