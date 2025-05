( 3 ratings)

Un minecraft tap PickCrafter

giocare a minecraft solamente toccando lo schermo Oggi andremo a parlare di PickCrafter un gioco tap per android e ios in cui bisogna tappare per distruggere blocchi con il nostro piccone e ottenere materiali.

Inizieremo nel bioma Plain in cui dovremo scavare:terra,legno,zucche e la clay, ognuno di questi materiali server per costruirsi o un piccone piu potente oppure attrezzi e armature per andare avanti.

Dopo aver raccolto 500 di terra potrete avanzare al secondo bioma, ovvero il deserto dove troverete sabbia,cactus,sabbia lavorata e vetro,qua potrete craftare il piccone in vetro che è un po piu potente del piccone di legno base, facendo molti punti potete sbloccare l'abilità del piccone, che per quei 50 secondi vi aumenterà di tantissimo il danno facendovi rompere i blocchi velocemente,ci sono altre abilità che sbloccate nel tempo:tipo pozioni per aumentare i danni,la fortuna,le tnt,il drill,incudini e altro,queste abilità potrete usarle appena finito il loro tempo di ricarica, dureranno 20 secondi in piu in base al loro potenziamento.

Ogni 1000 blocchi rotti potete sbloccare delle casse, che conterranno materiali,potenziamenti e polveri per l'item shop in cui potete sbloccare abilità oppure delle casse piu potenti.

Il gioco funziona anche se voi non giocate, se la notte avete tipo 100 picks vi risveglierete la mattina con 1 milione di picks,in base al danno base che avete, il gioco distrugge lentamente i blocchi anche senza tappare, in modo che il giocatore non debba distruggersi le dita per giocare.