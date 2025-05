UN FANTASTICO GIOCO A CUBETTI-MINECRAFT

un gioco che vi toglierà tantissime ore di gioco

Minecraft un gioco amatissimo sin da subito da tutte le community, si tratta di un gioco di costruzione ed esplorazione, potete creare il vostro mondo da zero partendo da della semplicissima terra e del legno.

In questo gioco sono presenti molte modalità ma la piu giocata è la modalità sopravvivenza che consiste, nel creare il proprio mondo in base alla vostra fantasia, potrete costruire case,castelli,villaggi da soli o con i vostri amici.. perche si,acquistando minecraft è possibile giocare con i vostri amici attraverso server pubblici oppure creati da voi.

Oltre alla semplice espansione del vostro mondo, dovete sopravvivere a dei cattivissimi mostri che spawneranno durante la notte con lo scopo di sconfiggervi, dovrete creare la vostra base per non permettere ai mostri di farvi fare una brutta fine.

Un altro scopo del gioco è uccidere il temutissimo drago dell'end, il boss finale del gioco,questo drago lo trovate nella dimensione dell'end accedibile tramite il portale che esplorando il mondo troverete,oltre all'end è presente anche la dimensione dell'inferno,dove troverete dei temutissimi maiali zombie e dei fantasmi giganti,oltre alle tonnellate di lava incandescente.

Questo gioco è spopolato anche grazie agli youtubers che amando molto questo gioco,hanno subito fatto delle serie per i propri canali facendosi amare dal loro pubblico,anche perche questo gioco è espandibile attraverso moltissime mod e mappe create dai giocatori