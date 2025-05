( 5 ratings)

The Sims 4

Costruisci la tua città con The sims!

Crea tanti personaggi per iniziare nuove famiglie!

Buon divertimento!Perchè il titolo "The sims 4"?

Come possiamo capire dal titolo del gioco(The sims 4) questo non è il primo "The sims" creato, inffatti , questo è il quarto che fanno e da questo possiamo capire anche che un gioco conosciuto e a quanto pare anche abbastanza piaciuto.

Di che si tratta?

"The sims" è un gioco in cui bisogna costruire la propria città, mettere le regole , creare i personaggi e molte altre cose!

Costruire una città

Si puo decidere dove fare la città; per esempio si puo costruire i n deserto, in campagna e altri posti.

Puoi anche accumulare dei soldi per compreare una casa ai tuoi sims!

Creare i sims

Prima di iniziare..cosa è un sim?

Bhe, sarebbero gli omini che fai vivere nella tua città!

Puoi crearli proprio come vuoi!

Quando inizi la partita ti darà un omino e potrai decidere ttto su di lui/lei!

Potrai decidere se sarà femmina o maschio, i suoi gusi i suoi vestiti tutto!

Sarà la TUA creazione!

Potrai decidere anche dove dovra vivere, dove lavorerà(sempre se vorrai farlo lavorare).



Inoltre ci saranno i SIMELEON, cioè i soldi dei sims per comprare.

Potrai anche avanzare di livello.

ATTENZIONE!!!!!!!!!!

Anche i Sims potrebbero morire se restano senza cibo, aqcua, o senza dormire o lavarsi! Quindi attenzione!

Ora tocca a voi costruire la città dei vostri sogni! Ma attenzione perchè isogna ricordare che chi troppo vuole nulla stringe!

Buon divertimento, spero che le mie spiegazioni siano state abbastanza chiare.

Potete provare anche The Sims, The Sims 2, The Sims 3 , anche se( per la maggior parte) il migliore è il più recente , cioè il 4 ( The Sims).

P.S. Credo che i Sims non possano andare a scuola ma non è sicuro.

Se volete vederli, ci sono anche degli youtuber italiani che giocano a The sims e potrebbero aitari:

MoiraVanCartier

CurlyandCurious

E altri...Se volete vedere dei video di " The Sims " asta che scrivete su youtube " The Sims " oppure se cercate qualcuno di specifico che fa video su " The Sims" scrivete il nome dello youtuber e il gioco che cercate che lui faccia.

Scusate se mi ero scordata di scrivere queste cose ma pensavo fosse giusto dirvele, spero che questa " descrizione" sul gioco " The Sims 4" vi sia piaciuta e che sia stata utile per capire di che si tratta.