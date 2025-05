( 1 ratings)

Terraria: un gioco che merita di essere scoperto

Terraria è un gioco sviluppato dalla casa indipendente di Re-Logic.Uscito nel 2011,nello stesso anno viene eletto miglior gioco indipendente. Disponibile su tutte le piattaforme, viene spesso paragonato al famoso Minecraft a causa delle loro apparenti somiglianze e,a causa di questo, gli utenti tendono a preferire il primo dei due,soprattutto perchè a differenza dei giochi innovativi alla quale ci stiamo abituando, il mondo di Terraria è in 2d. Ma è davvero giusto fermarsi alle apparenze? E' innegabile che i due giochi abbiano degli aspetti in comune,ma solo i pochi che hanno finito Terraria possono affermare che le differenze e gli aspetti positivi di questo gioco superino di gran lunga quelli negativi. Una volta creato il proprio personaggio scegliendo tra una vasta gamma di colori e vestiti, si entrerà in un mondo piccolo,medio o grande a seconda di quale si è scelto in precedenza e si verrà equipaggiati con strumenti di base con l'intento di crearsi un riparo ed ottenere materiali per potenziarsi e sopravvivere alle prime notti. Dopo che il sole tramonterà infatti,inizeranno ad apparire i primi mostri che potrebbero mettere in difficoltà il giocatore nelle fasi iniziali, due esempi di questi pericoli sono i comunissimi zombie ed alcuni occhi demoniaci volanti. Nonostante il mondo non sia infinito, l'aspetto dell'avventura non viene messo minimamente da parte,infatti i vari biomi e le zone sotto terra sono molte e in grado di avvolgere pienamente il giocatore e,se si vuole finire il gioco completamente,sarà necessario esplorare ogni centimetro del proprio mondo. All'interno di Terraria vi sono numerosi boss e miniboss che vi sarà necessario sconfiggere per avanzare nel gioco,dato che molti vi daranno dei drop peculiari, molto utili/forti e in alcuni casi necessari per accedere in nuove zone esplorabili dove vi saranno potenziamenti . Il gioco è inoltre suddivisibile in due modalità:quella ''normale'' e quella hardcore. Per passare in questa modalità nella quale aumenteranno mostri e pericoli, sarà necessario entrare nell'inferno sconfiggere un boss chiamato 'Il muro di carne', boss complicato che sfrutta la caratteristica del 2d per costringervi a restare sempre in movimento. Una volta sconfitto,compariranno nuovi minerali,mostri,boss e addirittura nuovi biomi.Nonostante ci sia la possibilità di giocare con altri giocatori in server pubblici, anche nei mondi singleplayer non vi sentirete mai soli, infatti all'interno del gioco vi sono molti npc con il quale vi è la possibilità di interagire. Ognuno di loro avrà un ruolo specifico e un'abilità unica, oltre ad uno shop nel quale venderanno oggetti unici. Nelle fasi finali del gioco si potrà scegliere in quale specialità indirizzare il proprio personaggio,se svilupparlo nel corpo a corpo,nella magia,nelle armi da fuoco oppure nella specialità di evocatore,nella speanza di diventare abbastanza forti per sconfiggere il boss finale, il potente Moon Lord. Tutti questi sono solo una minima parte di tutti gli aspetti incredibili di Terraria,il quale merita solamente la possibilità di essere giocato per dimostrare tutta la sua complessità e bellezza videoludica.