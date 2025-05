( 9 ratings)

Terraria Tips&Tricks: A tutta velocità!!

Salveee :D! Oggi vi darò qualche dritta veloce per velocizzare il vostro gameplay in Terraria.

Salve a tutti c.c! Oggi vi svelo qualche trucchetto per velocizzare il vostro gameplay su Terraria.



1)Le Frecce del Giullare mostrano TUTTO!

Noi tutti pensiamo che le armi sono utili per combattere contro i nemici più forti e mostruosi, per accecare la vista ai boss più pericolosi... Invece sono utili anche per scovare tesori... Ma sopratutto i minerali! Infatti, creando delle Frecce del Giullare (Frecce+Stelle Cadenti) e scoccandole a terra con un arco, grazie alle particelle che le frecce lasciano all'impatto, illuminano i blocchi che trapassano... Chissà... Ora forse riuscirai a trovare l'oro o il platino che non riuscivi a trovare, oppure un po' di argento per fare dei blocchi per decorare casa tua c.c

2)Dardo d'Acqua e le isole volanti

E' da giorni che cercate un'isola volante, ma le Arpie o altri mostri vi buttano giù ogni singolo momento, ogni singolo istante. Per cercare molto più velocemente le isole dovete solo recarvi nel Dungeon e sperare di trovare il Dardo D'Acqua (Per trovarlo basta spaccare tutti i libri che incontrerete prima che il Dungeon Guardian vi faccia tanto male c.c) Dopo di che lanciate verso l'alto qualche proiettile... Se rimbalzerà e ritornerà giù vuol dire che c'è un'isola. Ora vi basta non farvi buttare di nuovo giù.

3)Il doppio salto vi porta lontano!

Ci sono molti oggetti che vi aiutano con il salto... In special modo il Palloncino, la Tempesta di Sabbia in Bottiglia & co. e le Gambe di Rana. Il Palloncino si trova nelle isole volanti, la Tempesta di Sabbia in Bottiglia si trova raramente dentro le piramidi nel biome del deserto, la Bufera di Neve si trova nelle casse di ghiaccio nel sotterraneo del biome ghiacciato, l'Tsunami in bottiglia si trova nelle casse di legno, che si pescano nell'acqua. Le Zampe di Rana si trovano pescando nell'oceano. Ora correte saltellando per la mappa.

4)I minion e il farming dei mob

Vi serve qualche materiale che droppa un certo mob ma vi scoccia stare li' ore e ore ad aspettare che il mob lo droppi. Potete tranquillamente starvene chiusi in una gabbietta e usare un minion per uccidere i mob e per ottenere quello che vi serve. Non sarà un metodo per velocizzare il Gameplay, ma almeno non vi annoierete a stare davanti lo schermo del pc c.c.

5)Titanio e Adamantio a inizio Hardmode

Vi ricordate cosa scrissi nell'articolo precedente? Parlavo proprio delle casse che trovate pescando. Se siete pazienti, tutte le casse che troverete nella pre-hardmode lasciatele fino a quando non entrerete in Hardmode: Nelle casse troverete i minerali dell'Hardmode, come il mitrilio, il titanio, il palladio e altri.

Bonus)Un Bot per la pesca

Se cercate sul web, oppure su Youtube, troverete sicuramente qualche video o qualche discussione che spiega l'utilizzo di un bot per la pesca... E sicuramente anche un link per il download per il bot. Ovviamente vi lascerò tutto io qui---> [https://drive.google.com/file/d/0B1C9x6ew472gVDZGZXNzWm50elE/view]. E vi lascio anche il link del video (In inglese) [https://www.youtube.com/watch?v=BuQXvFHs6rg]. Ora devo andare... Ho da fare molte cose "con una certa velocità" c.c. Ciaoo!