Roblox: Pokèmon Brick Bronze

Questo gioco non esiste più! The Pokèmon Company e Nintendo hanno distrutto questo gioco, facendolo rimuovere totalmente da Roblox, ma potete trovare numerose versioni, più o meno simili, che ricopiano il gioco.

Secondo me una valida opzione, è Pokèmon Brick Bronze Rewritten, gioco che continua a ricevere nuovi update, facendolo sembrare uno spin-off a parte che continua con diversi aggiornamenti.

Pokèmon Brick Bronze è un gioco riguardante la saga uscito esclusivamente per Roblox. Questo gioco metterà il nostro personaggio di Roblox nel gioco, nella regione di Roria. L'inizio è molto dinamico, è il fatidico giorno, è il momento di scegliere il primo Pokèmon, quello che sarà il primo compagno per sempre, con una ampia scelta tra tutti I Pokèmon dalla 1° generazione sino alla 7°, lasciando così una scelta libera al player.

Il gioco andrà in maniera molto lineare, si affronteranno le prime battaglie, si raggiungerà la prima città e molti eventi accadranno, facendoci comprendere coloro che formano il team malvagio del gioco.

Fatta questa piccola introduzione generale possiamo andare più nello specifico! Iniziamo con il "Lake diving".

Si può fare questa attivata in seguito al raggiungimento della città chiamata "Lagoona Lake", si potrà vedere un gigantesco laboratorio, con un gigantesco sottomarino all'interno ed una scienziata che ci spiegherà in cosa consiste l'attività del "Lake diving".

Per rendere il concetto più chiaro, voi potrete utilizzare quel sottomarino che utilizza delle pile(acquistabili solo con I robux), una volta che andrete sott'acqua vedrete numerose pareti di roccia, e vedrete anche delle parti che brillano, cliccatele e vedrete un riquadro di roccia, nella quale potrete usare due tool per scavare e trovare oggetti, provando a non fare crollare la parete..(Vorrei tanto mettere un'immagine raffigurante questo riquadro, ma non riesco a metterla per forze maggiori, mi riferisco al sito.)

Un'altra funzione del gioco, che ricorderà molto le bici dei giochi originali, sono gli hoverboard. Esistono due tipi di hoverboard, quelli gratis e quelli a pagamento(robux). Per equipaggiarne uno basta premere R e automaticamente sfreccierete alla velocità della luce! Ma attenti, sono molto instabili e difficili da controlarre. Gli Hoverboard si possono trovare nella 4° citta(La più grande di Roria) che ha una palestra(Palestra di tipo volante, d'altronde la città è sospesa in aria.)

Adesso passiamo a qualche considerazione personale...

1-Questo gioco è molto particolare, presenta funzioni difficili da creare su roblox e mai viste nei giochi ufficiali/spin-off, facendolo diventare un titolo d'eccellenza sulla piattaforma di Roblox.

2-Il gioco però, secondo me, è poco bilanciato. Non aspettatevi una vita tranquilla senza grindare livelli, quella è la chiave per avanzare.

3-Ci sono ance molti gamepasses da usare(ottenibili attraverso robux.) Come ad esempio il condividi esperienza, oppure più slot per il box.

4-Il gioco presenta inoltre delle micro-transazioni che si possono fare, come ad esempio l'acquisto di Pokèdollari, oppure di una master ball oppure di più starter.

Detto questo, vi consiglio di provare il gioco, ha tanto da dare ed intrattiene moltissimo, se cercate altre conferme su YouTube ci sono tanti video al riguardo!