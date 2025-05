Quando si chiuderà la crepa di Fortnite?? - Aggiornamenti e Risposte

Vuole dare più indizi a chi ha fretta di scoprire i misteri

Vuole aiutare i teoristi(anche se nn è vero)

Aggiungere oggetti rimossi tipo il Missile Guidato,Il JetPack ecc..

Una nuova modalità P.S. Possibilità di Oro Massiccio,Volo Esplosivo ecc..

Un nuovo Contest-Riscatto per vincere una nuova emote,perchè ieri hanno fatto una cosa che se metti l'autenticazione a due fattori 2FA ti davano l'emote BoogieDown gratuitamente al 100%

Quella crepa si chiuderà il 27 Agosto alle 15:30 (probabile al 76%)

Quella crepa porterà qualcosa nel mondo un'istante prima della sua fine (probabile al 44%)

Quella crepa avrà cambiato il mondo reale e di Fortnite (quasi certo,perchè già successo 65%)

Avremo a che fare con egizi e popoli desertici perché dalla crepa era uscita della sabbia( probabile 54%)

La crepa si riformerà il 13 Ottobre (quasi impossibile al 96%)

Spero che questo articolo vi sia piaciuto,se si fatemi sapere e ne porterò un altro ;)

-SilverEyesAle

