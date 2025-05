( 7 ratings)

PvP Minecraft e come specializzarsi (consigli)

Ovviamente ci vorrà del tempo per imparare ma non scoraggiatevi. Spero che il mio post vi sia d'aiuto ;D. Per specializzarsi nella sezione del PvP su minecraft consiglio inanzitutto a sapersi muovere con agilità, quindi aver preso prima di tutto confidenza coi tasti. Successivamente ci sono due divisioni che in fondo anche se all'apparenza non sembra si somigliano molto:

1) PvP 1.8

1. Una cosa che può essere molto a vostro favore è fare tanti cps (click per secondo) che vi permetteranno di colpire il vostro avversario con più probabilità. (Non troppo importante, se fate anche 6/8 cps va bene)

2. Un'altra cosa più importante del PvP 1.8 è la precisione, grazie alla quale combinando insieme molti cps e il riuscire a colpire molte volte di fila i vostri avversari potrete farli volare, fare un flycombo grazie alla quale per la distanza

l'avversario non potrà colpirvi, mentre voi colpirete i suoi piedi più vicini alla testa del vostro omino.

3. Ultima cosa essenziale per il PvP 1.8 è il movimento il quale serve per evitare gli attacchi dell'avversario. Una volta che riuscirete a girare attorno al vostro avversario e/o su una linea ondulata immaginaria attorno all'avversario riuscirete ad evitare il 60% circa dei colpi se abbastanza bravi, o se incontrerete un player scarso possiamo dire potreste addirittura non farvi hittare.



2) PvP 1.9+

1. Prima di tutto dovrete prendere confidenza con la spada e con l'ascia (avere confidenza con entrambe vi permetterà di usare dei trick da non sottovalutare).

2. Una volta presa confidenza con queste 2 armi, aver appreso gli stessi movimenti della 1.8 e una precisione ancora superiore sarete in grado di fare PvP al massimo delle vostre capacità.

3. Consiglio di usare la spada nel primo o secondo slot della barra veloce, l'ascia nell'altro, l'arco nella seconda mano, nel terzo slot lo scudo e negli slot successivi prima le mele d'oro in uno slot e poi tutte le pozioni in quelli dopo. Nel resto dell'inventario consiglio di mettere le armature di ricambio (se ne avete la possibilità) sopra alla sezione spada-ascia-scudo-mele e altre pozioni di riserva sopra quelle precendenti, in questo modo potrete cambiare l'armatura e le pozioni più velocemente.

4. Questo è il piccolo trick di cui parlavo prima, è molto d'aiuto in tutti i PvP 1.9+. Questo consiste nel combattere sempre con la spada e dare la prima hit con l'ascia, potete anche usarlo quando l'avversario inizia a scappare in questo modo se è rimasto a 2 cuori e vuole rigenerare potreste one-shottarlo con l'ultimo colpo d'ascia.

5. Prendete anche molto cibo che rigenera molto la fame (come carne di maiale o di mucca) e mele, questo serve perchè anche a 1/3 di vita riportando la barra della fame al massimo tornerete full vita in pochissimo tempo.



Ovviamente ogni PvP si divide in varie categorie ma le cose fondamentali da sapere sono poche.

-Se giocate a uno skygame:

1. Fate attenzione a non cadere nel vuoto, ogni player può avere delle palle di neve, uova o un arco con frecce per spararvi contro e farvi perdere la partita prima di averla iniziata.

2. Cercate di potenziarvi le armature e non restare sempre nella vostra base, in una eggwars o bedwars consiglio di andare a prendere i materiali al centro per prendere presto dei grandi potenziamenti, i quali vi garantiranno quasi la vittoria.

3. Fare Archi con Punch per buttare giù i player è un'ottima idea.

-Se giocate a un PvP a terra (queste cose valgono anche per gli skygame quando vi trovate su grandi piattaforme):

1. Fate sempre attenzione ad avere un'armatura con utilizzi superiori almeno alla metà, può sembrare scontato ma non è così. Le spade e gli archi devono avere utilizzi superiori a 1/4 invece.

2. In un Op PvP (con mele op, armor prot 4 e spade sharp 5) tenete nell'inventario veloce (la barretta sotto) le armature di ricambio, fate sempre attenzione all'armatura e quando la vita scenderà sotto i 3/4 (in 1.8, per il PvP 1.9+ potete aspettare anche che la vita scenda sotto la metà, ma di poco) mangiate un'altra mela op per rigenerare in completa sicurezza la vostra salute.



E ora un ultimo trick (per tutte le versioni) molto utile in cui si usa un arco con punch 2 e uno senza punch 2, sono dei piccoli ma non indifferenti aiuti. In un PvP a terra in cui non occorre far cadere giù l'avversario (caso a parte il danno da caduta) è più favorevole un arco senza punch e per allontanare l'avversario quando si ha poca vita un arco con punch. Ma nel caso in cui l'avversario si trova lontano da voi ha poca vita e volete killarlo? Cosa potete fare? Beh io ho la risposta giusta, tenendo in mano l'arco e tirandolo (col tasto destro ovviamente) appena appena si riesce ad auto-colpirsi, perciò se possedete un arco con punch potrete raggiungere il vistro avversario in molto meno tempo.