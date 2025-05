( 4 ratings)

Primi passi su Minecraft

Ma comunque ho scritto tutto quello che c' è da sapre appena iniziato Minecraft. Minecraft presenta una grafica a cubi in 3D. Il gioco inizia appena creato un mondo che sarà comletamente incontaminato. Ci sono 2 dimensioni il Nether e l' End e ci sono 2 boss : Il Drago dell' End e il Wither. Ci sono diversi mostri tra cui i principali : Gli zombie, gli scheletri, gli enderman, i ragni e i creeper. Quest' ultimo è anche un pò la icona del gioco. I mostri appaiono solo di notte quindi inizialmente sarà meglio crearsi un rifugio per la notte o almeno equipagiarsi subito e passare la prima notte a scavare cosi che il mattino seguente si è già completamente in ferro. Ah, dimenticavo di dire che ci sono 6 minerali nel gioco ovvero il ferro, l' oro, i diamanti , i lapislazzuli, la redstone e il quarzo. Ogli minerale ha bisogno del giusto piccone per essere estratto. Il piccone il legna può spaccare solo la pietra e il carbone, il piccone di pietra può solo spaccare il carbone, la pietra e il ferro. In vece dal piccone di ferro in poi si può spaccare qualsiasi blocco.

Nell' inventario il crafting ha solo 4 slot e si possono costruire solo cose essenziali. Con il Banco da lavoro si avranno 9 slot.

Esiste anche la fornace dove è possibile cuocere il cibo e i minerali.

Bisogna anche fare un letto per passare la notte velocemente. Si può anche coltivare e avviare delle piantagioni. Pasterà creare una zappa (Consiglio di fare zappe solo zappe di pietra perchè con altri materiali li sprecheresti soltanto) andare su di un blocco di terra e cliccare con il tasto destro per poi andare a posizionare sempre con il pulsante destro dei semi oppure carote e patate (Se coltivate ficino a dell' acqua crescera tutto più velocemente).

Ora vi consiglio un pò cosa fare la prima giornata di gioco : Di prendere legna e creare un Banco da lavoro per crearsi un piccone in legna, scavare della pietra e crearsi un piccone in pietra, una spada in pietra, una ascia e una fornace. Uccidere qualche animale per avere cibo da mangiare e cercare carbone oppure del legno normale non lavorato per fare le torcie (Nota: Il legno non lavorato deve essere cotto per avere la carbonella) e passare la notte rinchiuso sotto terra a cercare materiali. Così il primo giorno sarete già completamente in ferro.

Poi dovrete crearvi un rifugio e possibilmente un letto. Fate attenzione ai creeper che possono auto distruggersi esplodendo (Nota: I creeper non pruciano al sole come gli altri mostri). Se versate dell' acqua sulla lava quest' ultima diventere ossidiana spaccabile solo con il piccone in diamante. Cono 12 pezzi oppure 16 dipende da quanto siete fissati potrete creare un portale del Nether usando un acciendino, con una frase non posso dire come creare il portale del Nether per questo vi conviene andare a guardave un video tutorial. Esiste anche il portale dell' End che non si può creare ma solo trovare in un dangeon e riattivarlo.