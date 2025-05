perchè terraria e bello

le mie parole sono solo dei pareri, non intendo smentire la bellezza di altri giochi con il mio parere

terraria è un gioco molto bello e creativo ma poco valutato, quindi voglio fare questa recensione scritta per mostrarvi e illudervi a comprare questo gioco seguendo dei vari punti.

1)Terraria anche se sviluppa una uguale modalità di gioco a minecraft e molto piu COMPLETO;

2)C'è il multiplayer GRATIS;

3)Costa molto MENO;

4)Il sistema di modding e piu EFFICACE e VELOCE rispetto a quello di monecraft.

5)Terraria non ha problemi di LAG

6)Il gioco e composto da tante varietà di boss unici con pattern di attacchi tutti diversi e con drop fantastici e con difficoltà sempre piu avanzata;

7)Terraria non ha problemi di bug al mondo e corruzzioni del sistema.

riassumendo terraria e un gioco pieno di possibilità e con molte potenzialità ma il suo problema e che avendo una grafica retrò la gente non e molto atirata datto che adesso quasi tutti i players giudicano i videogiochi solo dalla grafica ma, come dice il detto non si giudica il libro dalla copertina, e poi se compariamo Terraria a Minecraft, Terraria e mille volte meglio ( leggete i punti elencati sopra). Il gioco e pure molto conveniente perchè se hai scaricato minecraft solo per giocare con un tuo amico hai fatto male perchè minecraft costa 25 euro, invece terraria 10 e con gli sconti di festività che fa steam può arrivare a 8 o 7 euro; Per non parlare dell multiplayer che se vuoi giocare con un tuo amic devi spendere altri soldi per fare un server con poche potenzialità spendendo 12 euro al mese, mentre su terraria puoi fare un server gratis e con nessun limite, l'importante e l'immaginazione e la furbizia, io il mio parere l'ho detto, ora tocca a voi il giudizio, minecraft o terraria ; )