Minecraft,un mix di creatività e avventura.

Minecraft è un videogioco basato sul SinglePlayer o sul Multiplayer, è consigliato per tutte le età.Consiste principalmente nello scavare,procurarsi risorse e SOPRAVVIVERE per quanto riguarda la Survival, costruire e liberare tutta la propria fantasia in costruzioni varie e divertenti per quanto riguarda la Creative e se si volesse avere un'esperienza di gioco ESTREMA,si consiglia la modalità HARDCORE.consiglio a tutti di provare questo gioco,che ancora adesso è in continuo sviluppo :D

Herobrine---Il fratello malvagio di Steve.

Entity303---Anima malvagia imparentata coi demoni e il loro mondo.

Null---Entità che provoca danni enormi al mondo in cui si gioca,rendendolo NULLo.

Minecraft è un videogioco a pagamento ideato e sviluppato da Markus Persson (famoso sul gioco col nome di Notch, definito come un DIO) e pubblicato dalla Mojang grazie a Jens Bergensten, che continua a migliorare il gioco dal 2011 ad oggi.Il gioco esce ufficialmente il 10 maggio 2009,con la prima versione Beta, dove era permesso solo piazzare un tipo di blocco, la pietra, e spaccare terra e la pietra stessa, più avanti,negli anni, il gioco si diffuse in tutto il mondo, influenzando anche varie console, facendo il suo esordio nei cellulari/tablet Android, con il Pocket Edition,nell'ottobre del 2011 mentre nelle altre console come XBOX e PlayStation nell'arco di tempo coinciso tra il 2012-2014 e nelle console Nintendo dal 2015 al 2017. Questa è una breve spiegazione del SANDBOX di Minecraft,un mondo ambientato interamente a cubi che intende sprigionare tutta la fantasia del giocatore, spingendolo, con i vari cubi simpatici a costruire tutto ciò che è possibile,senza dare un limite alla creatività.Questo gioco,anche se all'apparenza può sembrare molto tranquillo, presenta anche insidie da combattere, come Zombie,scheletri, i famosi Creeper,Enderman e così via. Ma non si tratta solo di mostri,si tratta anche di "Persone", o meglio... "Entità" che portano il giocatore ad aver paura,come i Boss, Wither ed Enderdragon.Girano ancora oggi voci,su Entità simili al personaggio principale,cioè STEVE,che però mettono in difficoltà il giocatore,possiamo elencare:Queste sono solo 3 delle Entità che spaventano ogni giocatore di Minecraft.Possiamo inoltre aggiungere che oltre alla modalità VANILLA, quindi Minecraft allo stato puro,si possono aggiungere MOD,cioè contenuti che tendono principalmente a migliorare il gioco o agevolare il giocatore nella propria avventura,si può anche giocare con amici,tramite l'hosting di Server pubblici o privati,dove si possono aggiungere Plugin,che permettono di partecipare a modalità particolari,come le BedWars,le EggWars, SkyWars,LuckyWars,Prison,PVP,Avventura e così via.Consiglio a tutti di scaricarlo,bensì è un gioco libero,adatto a tutti,senza restrizioni,che permette di liberare tutta la creatività nel giocatore :P