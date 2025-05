( 8 ratings)

Minecraft:Capolavoro in tutti i sensi!

Minecraft è un gioco fatto di cubi dove si ha a disposizione un mondo infinito per costruire tutto quello che si vuole. Minecraft, come detto prima è un gioco fatto di cubi che riporta in maniera giocosa il mondo reale. Uscito nel 2009,ancora oggi ha milioni di giocatori ,anche se un pò in decadenza nell'ultimo periodo, dovuto all'uscita dei nuovi ''Battle Royale''. È possibile giocare a Minecraft in due modalità: giocatore singolo(singleplayer), un'avventura in giocatore singolo in un mondo virtuale fatto di cubi ,con la possibilità di scegliere tra 2 modalità,ovvero sopravvivenza(survival),dove puoi inziare una nuova avventura da zero e raccogliere legna e cibo per sopravvivere le prime notti e ricavare i materiali dalla natura,e la modalità creativa(creative)in cui sin da quando si entra per la prima volta nel mondo si ha la possibilà di usare tutti i materiali ,oggetti ,armi ,utensili e addirittura tutti i materiali del gioco.modalità pensata dunque per chi vuole costruire molto in grande senza esplorare oppure iniziare un'avventura troppo longeva per ricavare tutti i materiali, multigiocatore locale (local multiplayer),in cui si possono invitare gli amici per visionare il mondo oppure giocare e costruire insieme, a patto che tutte le piattaforme su cui giocano gli utenti siano connesse alla stessa connessione Wi-fi.) ed infine multigiocatore online (multiplayer),in cui si può giocare nei server(ad esempio: Cubecraft, Hypixel , Mineplex etc.)con milioni e milioni di giocatori da tutto il mondo a minigiochi vari.Nei server ci sono varie modalità: Eggwars, Bedwars, Skyblock etc. Anche se,quando uscì la modalità multigiocatore (multiplayer) non era disponibile giocare in questa modalità .Dopo però qualche mese arrivò il supporto al multiplayer ed arrivarono anche i rispettivi server. Il primo server in assoluto si chiama Nerd.nu. creato il 10 Giugno 2009, poco dopo l'aggiunta del multiplayer. Il gioco è uno dei più leggeri in termini di potenza di calcolo,(basti guardare la grafica). É possibile tuttavia installare pacchetti aggiuntivi come texture pack (che cambiano quasi completamente l'aspetto del gioco),mod (che aggiungono nuovi oggetti o nuove modalità al gioco) e le shaders,utilizzabili solo tramite optifine (un tool esterno che serve ad espandere le impostazioni sulla grafica del gioco, dando anche all'utente la possibilità di attivare o disattivare opzioni che normalmente senza optifine non si potrebbero toccare e modificare),che sono una specie di texture che servono ad aumentare la grafica del gioco rendendolo più realistico,quindi vengono inseriti effetti di luce,i movimenti delle foglie degli alberi e dell'erba,ombre più realistiche, vetro più trasparente e così via.Che dire:veramente un bel gioco,anche quasi 10 anni dopo la sua uscita.