questo sarà solo un consiglio,infatti potrei anche sbagliare qualche cosa...in questo testo spiegerò ciò che dovete fare se volete avere minecraft gratis





Salve!Io sono ALIHARONPOWER e vorrei che tu leggi il mio articolo dall' inizio alla fine perchè può essere molto utile!





Ti dico dei consigli...non arrenderti se sei a 60 PA o meno,puoi sempre risparmiare o se proprio non hai tempo,scegli un gioco che ti fa prendere tante PA!e che ti occupa poco o che sia veloce da finire il gioco,





io ora scrivo questo testo solo per aiutare chi è nuovo,infatti per chi lo usa da prima sarà scontato.

io GameHag lo utilizzo da qualche mesetto e mi ci trovo benissimo visto che ti offre molte possibilità per ricevere premi

Ora vorrei fare una piccola presentazione:io mi chiamo Ali e vengo dal video di sbriser dove ha spiegato molto bene come si utilizza il sito,io avreivoluto minecraft premium e non quello craccato,quindi ho deciso di risparmiare però ho scoperto che esistono cofanetti per prendere il gioco a un basso prezzo(di PA).La cosamigliore è che avete la possibilità difare domande a misty,in caso anche voi vogliate fare un articolo state attenti nel farlo e l' articolofatelo con meno errori di ortografia.vi consiglio anche di andare a visitare il video di sbriser per altre informazioni.Se avete un amico in difficoltà per questo motivo,aiutatelo!





e condividete questo fantastico sito a tante persone,così facendo aiuterete queste persone e saraà semplice giocare a giochi costosi.Se vi manca poco per installare un gioco ,vi auguro buona fortuna!Io spero che vi sia stato utile in questi consigli e che abbiate raggiunto un obbiettivo grazie ai consigli che vi ho dato!Però non è finita qua! dovete seguirmi su instagram mi chiamo ali_in_the_cmera e iscrivetevi al mio canale youtube mi chiamo ALIHARONPOWER.dovrete pure andare a iscrivervi al canale di sbriser per ricevere più informazioni e di giocare ai minigiochi per vincere PA!(pietre dell' anima)





Nei commenti di un mio video del mio canale,scrivete se anche voi state collezionando Pietre dell' anima per giocare a minecraft!Sotto al mio video scrivete anche altre informazioni riguardo questo argomento per quelli che magari non hanno capito molto bene o mi sono spiegato male.I server consigliati per minecraft premium sono:hypixel,mineplex e minecombat,

andate a cercare l' IP dei seguenti server che vi ho elencato, su youtube basta scrivere server per minecraft e vi mette molti video che parlano dei server ma questi video nel mio canale vi dico già da adesso che non li trovate in quanto non parlo di server al momento...