Minecraft, è un mondo virtuale fatto completamente di cubi, nel quale si può costruire di tutto, dalle caratteristiche pixelart alle riproduzioni di monumenti.

Su minecraft ci sono addirittura libri come ad esempio "il diario di un guerriero" che ha venduto più di 120000 copie e gli altri libri della saga con altrettante copie vendute.

Per ottenere gli oggetti con cui fare le costruzioni bisogna scavare nel terreno il quale è un bioma a sè, ci sono caverne, dungeon miniere e moltre altre cose.

Per sopravvivere all'interno del gioco bisogna combattere contro varie creature: scheletri, ragni, zombie,...

Si possono trovare anche dei dungeon particolari ad esempio un dungeon sottomarino in cui c'è un boss simile ad un pesce palla oppure un'altro dungeon con un portale che ti teletrasporta in un'altra dimensione composta da isole volanti in cui devi sconfiggere un drago che è il boss più difficile del gioco.

Per potenziarsi all'interno del gioco si deve andare alla ricerca di diamanti all'interno delle caverne o scavando con cui si possono creare armature e armi che possono essere incantati utilizzando il tavolo degli incantesimi presente nel gioco.

Nel gioco ci sono anche server che esistono siano gratuiti che a pagamento, servono per giocare con gli amici oppure anche con persone che non si conoscono.

Alcuni server contengono dei giochi altri costruzioni enormi e riproduzioni di monumenti o completamente inventati.